به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن دعایی ظهر چهارشنبه در دومین اجلاس سراسری و ملی «عفاف، عزت، عشق» که در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این گردهمایی‌ها یک کارگاه آموزشی تمام عیار است که نوعی وضعیت‌شناسی محصولات فرهنگی را به همراه دارد، در این راستا تحقیقات علمی و پژوهشی مختلف در حوزه عفاف و حجاب انجام شده و خلاها و کمبودها شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: اما درهرصورت مسئله حجاب، عفاف حیا و غیرت با همایش‌ها و اجلاس‌ها به‌وجود نمی‌آید و با برگزاری‌ همایش‌های مختلف نیز باز هم نمی‌توانیم وظیفه سنگین الهی‌ در حوزه عفاف و حجاب را به انجام برسانیم، خداوند نیز در قرآن کریم به صراحت جامعه اسلامی را به زندگی عفیفانه دعوت می‌کند.

دعایی درباره ساختار جبهه فرهنگی عفاف و حجاب گفت: این مجموعه یک تشکل غیردولتی متشکل از نهادها و فعالان فرهنگی است که با بهره‌مندی از یک ساختار منسجم درجهت ساماندهی امور مرتبط با عفاف و حجاب و هم‌افزایی با موسسات فعال در این عرصه تشکیل شده است.

وی درباره لزوم و اهمیت جبهه‌سازی در حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: درهمین راستا راهبردهای کلان که حاکم بر جامعه را در دو بخش شناسایی اثرها و محصولات و شناسایی و سازمان‌دهی فعالان فرهنگی تعریف کرده‌ایم که هردوی این‌ها در دستور کار قرار می‌گیرند.

دعایی با اشاره به ظرفیت‌های جبهه فرهنگی عفاف و حجاب گفت: امروز بالغ بر ۳۰۱ موسسه فعال عفاف و حجاب در کشور با ظرفیت‌هایی همچون افراد متخصص، محصولات، رویدادها، برنامه و بودجه، اماکن، خدمات و تکنولوژی در حال ارائه خدمت هستند.

دبیرکل جبهه فرهنگی حجاب و عفاف کشور خاطر نشان کرد: رتبه‌بندی، توانمندسازی، پروژه ترنم حیات و تربیت دو هزار کارشناس مربی مهارت محور از جمله اقدامات جبهه فرهنگی عفاف و حجاب است.