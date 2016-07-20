به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از شاعران، استادان و نویسندگانی چون زکریا اخلاقی، رضا اسماعیلی، حسین اسرافیلی، محمود اکرامی‌فر، اسماعیل امینی، عباس باقری، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، محمدحسین جعفریان، ابوالقاسم حسینجانی، محمدحسن زورق، حسین شمسایی، سید محمدحسن شاهنگیان، افشین علاء، علیرضا قزوه، محمدکاظم کاظمی، مصطفی محدثی خراسانی، هادی منوری، ‌ جواد محقق و مهدی قزلی، عصر امروز راهی سبزوار شدند تا در این شهر با جمعی از شعرای سبزوار و همچنین اهل قلم و ادب استان پهناور خراسان، به مناسبت چهلمین روز فقدان استاد حمید سبزواری برنامه شعرخوانی برپا کنند.

این مراسم، فردا صبح از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی و اداره ارشاد سبزوار از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار کاشفی سبزواری شهر سبزوار، واقع در میدان لاله، مجتمع فرهنگی اسرار برگزار می‌شود و حضور عموم علاقه‌مندان و ادب‌دوستان در آن آزاد است.

در این مراسم، علاوه بر شاعران کشوری، تنی چند از شعرای خراسان رضوی و شهر سبزوار به قرائت سروده‌های خود درباره استاد حمید سبزواری می‌پردازند. این شاعر نامدار انقلاب، ۲۲ خردادماه امسال در ۹۱ سالگی دار فانی را وداع گفت.