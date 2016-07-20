به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ با استناد به ۴ مؤلفه اعلامی از سوی اتحادیه اروپا بر ضرورت هوشمند شدن شهرها تاکید کرد و گفت: برای دغدغه‌های امروز شهری چاره‌ای جز شهرهای هوشمند نیست اما توسعه شهرهای هوشمند باید دانش‌محور و پایدار باشد.

وی با اشاره به مؤلفه و ویژگی‌هایی برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند گفت: اقتصاد هوشمند، حرکت هوشمند، محیط هوشمند، حکمرانی هوشمند، زندگی هوشمند و مردم هوشمند از جمله این مولفه ها است. در همین حال ۴ دلیل برای الزام هوشمند شدن شهرها مطرح می‌شود که شامل رشد سریع فناوری به ویژه ICT ، پیچیده‌تر شدن زندگی بشر در شهرهای بزرگ، افزایش بهره‌وری و خدمات رسانی بهتر به مردم است.

واعظی با بیان اجزای تشکیل دهنده شهر هوشمند از جمله مدیریت، انرژی، ساختمان، حمل و نقل، زیرساخت، فناوری، سلامت و مراقبت‌های بهداشتی شهروند، امنیت و فرهنگ خاطرنشان کرد: در ایران برای رسیدن به شهر هوشمند و این مطالبه جهانی، از ابتدای دولت یازدهم براساس مطالعه کشورهای پیشرفته، موضوع ICT به عنوان اولویت‌های توسعه مدنظر قرار گرفت.

وی به اقدامات انجام شده از ابتدای دولت یازدهم در این باره اشاره کرد و گفت: ظرفیت پهنای باند داخلی و خارجی و ظرفیت انتقال کشور برای رسیدن به این منظور افزایش یافته و همچنین نسل سوم و چهارم تلفن همراه نیز در کشور راه‌اندازی شده است. علاوه بر این در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی در کشور اینترنت نداشت که اکنون ۲۱ هزار روستا به اینترنت متصل‌اند و تا پایان دولت، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت مجهز خواهند شد.

وزیر ارتباطات در تشریح اقدامات دولت برای توسعه ICT گفت: در هفته دولت رونمایی خوبی از فاز اول دولت الکترونیک انجام خواهد شد. همچنین در یک سال گذشته ۲۱۰ شرکت دانش‌بنیان مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از وزارت ارتباطات برای توسعه ICT دریافت کرده‌اند.

واعظی همچنین بر لزوم مقررات گذاری برای رفع موانع توسعه ICT در کشور تاکید کرد و گفت: اکنون که دنیا به سمت اینترنت اشیاء حرکت می‌کند و اینترنت اشیاء جایگزین تمام فعالیت‌ها خواهد شد باید از امروز برای مقررات‌گذاری این تغییرات آماده شویم. علاوه بر موضوع مقررات گذاری موضوع مورد اهمیت دیگر، آماده‌سازی امنیتی و فرهنگی است که باید در این دو حوزه نیز، آماده شویم.

وی آمادگی وزارت ارتباطات را برای همکاری با شورای شهرهای بزرگ برای حرکت گام به گام به سمت شهرهای هوشمند اعلام کرد.