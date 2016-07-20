سرهنگ حسین پور قیصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف صبح امروز در محور نائین – اردکان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۷:۳۰ صبح امروز و با واژگونی خودروی سواری پراید اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه علت این حادثه نقص فنی لاستیک خودرو و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو گزارش شده است، ابراز داشت: این خودرو پس از برخورد با حفاظ پل واژگون و سه نفر از سرنشینان این حادثه در محل فوت شده و دو نفر مجروح نیز به بیمارستان حشمتیه نائین منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه خودرو متعلق به شهروندان استان همجوار یزد بوده است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که عاج روی لاستیک‌های این خودرو ۴۰ درصد سالم بوده و ۶۰ درصد آن به واسطه استهلاک از این رفته و همین امر موجب ترکیدگی لاستیک و واژگونی خودرو شده است.

وی معاینه فنی خودروها، بازدید مکرر فنی و رانندگی با سرعت مطمئنه را لازمه تردد در جاده‌های کشور عنوان کرد و افزود: بی توجهی به این امور زمینه ساز تصادفات زیادی شده است.