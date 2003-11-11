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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۲۷

اتحاديه اروپا:

درتلاش براي گسترش و تعميق روابط با ايران هستيم

درتلاش براي گسترش و تعميق روابط با ايران هستيم

اتحاديه ارو پا امروز از تمايل ايران براي امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي استقبال و اعلام كرد ما در تلاش براي گسترش و تعميق روابط با ايران هستيم .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، اما ادوين سخنگوي كميسيون خارجي اتحاديه ارو پا در يك كنفرانس خبري در بروكسل مقراتحاديه اروپا گفت : آنچه كه اتحاديه ارو پا را خوشحال مي كند خبر اجراي تعهدات انجام شده ازسوي ايران خواهد بود . وي افزود : روابط اتحاديه اروپا با ايران در ديدار روز گذشته وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .ادوين خاطر نشان كرد : ما در جستجوي گسترش و تعميق روابط با ايران هستيم اما اين امر زماني تحقق مي يابد كه ما مطمئن شويم كه برنامه هسته اي ايران صرفا براي اهداف صلح آميز بوده است .

کد مطلب 37191

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