درتلاش براي گسترش و تعميق روابط با ايران هستيم

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، اما ادوين سخنگوي كميسيون خارجي اتحاديه ارو پا در يك كنفرانس خبري در بروكسل مقراتحاديه اروپا گفت : آنچه كه اتحاديه ارو پا را خوشحال مي كند خبر اجراي تعهدات انجام شده ازسوي ايران خواهد بود . وي افزود : روابط اتحاديه اروپا با ايران در ديدار روز گذشته وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .ادوين خاطر نشان كرد : ما در جستجوي گسترش و تعميق روابط با ايران هستيم اما اين امر زماني تحقق مي يابد كه ما مطمئن شويم كه برنامه هسته اي ايران صرفا براي اهداف صلح آميز بوده است .