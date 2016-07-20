به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی- هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان، این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی نوجوانان با داستان‌های خوب و رمان‌های خواندنی و همچنین یاد دادن اصول داستان‌نویسی به آنها و شیوه به کارگیری آن برگزار شده است.

این کارگاه‌ها در پی گسترش و تقویت خودباوری، ایجاد خلاقیت و توانمندی در نوجوانان از طریق نوشته‌های آنان، تحلیل رون‌شناختی قصه‌ها، فراهم آوردن فضایی امن چون کتابخانه برای بحث و تبادل نظر میان نوجوانان و آموزش داستان‌نویسی به آنهاست.

کارگاه مهارت‌های نویسندگی، تابستان جاری، هر پنج‌شنبه، ساعت ۱۱ در کتابخانه دکتر شهیدی برگزار می‌شود و نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند به نشانی خیابان شهید ثانی(۴۶ متری شرقی)، میدان ۵۸، کوچه اول شرقی مراجعه کنند.