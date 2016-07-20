به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار اعضا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای پیشرفت مناطق، کاهش هزینه ها و ارتقا راندمان بهره گرفت.

وی ادامه داد: بحث تهاتر تجهیزات و امکانات موضوع بسیار مهمی است که باید در برنامه ششم توسعه باید گنجانده شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه این کمیسیون با همدلی و وفاق در اداره امور و رفع مشکلات کشور تلاش می‌کند، افزود: در هر سه حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری با مجموع پنج کمیته کاری، فعالیت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نگاه ما به سمت آموزش مهارت محور است و در برنامه ششم توسعه نیز این تغییر نگاه اعمال می‌شود، گفت: آموزش و پرورش و آموزش عالی در کشور دچار بیماری، ضعف و نقصان جدی است زیرا مهارت در آن جایگاهی ندارد و این موضوع به صلاح آینده کشور نیست.

زاهدی تأکید کرد: در تمامی حوزه‌های آموزش عالی کشور به دنبال آمایش آن هستیم و بر ایجاد رشته‌های جدید و کیفی‌سازی رشته‌ها تمرکز می‌کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در حوزه تحقیقات باید ماموریت گرا، هدفمند و مسئله محور باشیم و نباید بودجه تحقیقات در راه‌های بی‌فایده هزینه شود..

وی با بیان اینکه در بخش فناوری، مسئله اقتصاد دانش بنیان یکی از موضوعات اساسی است، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بر این باور است که کشور بدون درآمد نفت هم می‌تواند به حیات خود ادامه دهد،‌ فناوری باید منشا ثروت‌افزایی و خلق ثروت به جای فروش نفت باشد و حداکثر در یک بازه زمانی ده ساله اقتصاد کشور مبتنی بر دانش شود.

زاهدی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده است، گفت: اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی خوبی انجام نشده است، مثلا با تصویب قانون رفع موانع تولید، تحول بزرگی در بخش اقتصاد دانش‌بنیان و تحرک تولید داریم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها پیشنهاد داده شده است.

وی با اشاره به عدم تعیین تکلیف دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: چرا با گذشت سه سال از دولت دهم هنوز دانشگاه فرهنگیان تعیین تکلیف نشده است و با سرپرست اداره می شود.

زاهدی به وضعیت دانشگاه پیام نور نیز اشاره کرد و گفت: عملکرد این دانشگاه ماند قیف است، پیام نور از لحاظ محتوایی بسیار بالاست و آمار قبولی فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در مقاطع تکمیلی نشان دهنده این موضوع است اما متاسفانه در بودجه سال ۹۴ و ۹۵ ریالی هزینه برای‌آن در نظر گرفته نشده بود که کمیسیون به جد به این امر ورود کرد.

وی افزود: در دانشگاه جامع علمی کاربردی هم خلا مدیریتی وجود دارد و هر چه سریع‌تر این دانشگاه باید تعیین تکلیف شود.