30 هزار دلار تجهيزات گلف وارد كشور مي شود/ مربيان آموزش و پرورش آموزش رايگان گلف مي بينند

عيسي اسحاقي رئيس فدراسيون گلف ايران درگفتگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: فدراسيون گلف ايران در راستاي توسعه و تجهيز اماكن ورزشي خود در كشور مبلغ 30 هزار دلار تجهيزات گلف را در دو شكل حرفه اي و آموزشي خريداري كرده كه هم اكنون در حال ترخيص اين اجناس از گمرك ايران هستيم .

وي با بيان اينكه اين اجناس براساس ظرفيت هر استان و هر باشگاه بين آنها تقسيم خواهد شد گفت: ما هم اكنون 11 استان فعال در رشته گلف در كشور داريم كه شامل استان هاي لرستان، كرمانشاه، سمنان، فارس، تهران، قم، خوزستان، خراسان، اصفهان، كرمان، گيلان هستند.

اسحاقي افزود: ما در طرح گسترش اين رشته در كشور، امسال چهاراستان سمنان، كرمانشاه، لرستان و سمنان را فعال كرده ايم كه تمامي اين استان ها مجهز به زمين اختصاصي و تجهيزات اوليه اين رشته هستند. طي طرح ورزشي سازمان تربيت بدني هم قرار بوده استان هاي خوزستان، بوشهر، اراك و آذربايجان شرقي بايد تا پايان امسال به رشته گلف تجيهز شوند كه در همين راستا زمين هايي براي اين منظور در اين استان ها در نظر گرفته ايم و تا پايان امسال هم زمينه آغاز فعاليت رسمي اين رشته را در اين شهرها فراهم خواهيم كرد.

وي با بيان اينكه يكي از طرح هايي كه درصدد اجراي گسترده آن در كشور هستيم بحث آموزش مربيان آموزش و پرورش است، گفت: هم اكنون مرحله اول اجراي اين طرح در استان تهران با آموزش 87 مربي به صورت رايگان اجرا شده كه اين مربيان با دريافت درجه سه مربيگري گلف بحث آموزش اين رشته را در بين مدارس استان تهران پي گيري خواهند كرد.

اسحاقي تصريح كرد: نكته جالب در بين اين مربيان حضور اكثريت بانوان بوده به طوري كه از بين اين نفرات ، بيش از 65 نفر از آنها مربيان خانم بوده اند كه با اين وضعيت پيش بيني مي شود گلف بيشتر در بين بانوان رايج شود.