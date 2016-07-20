۳ سرباز فرانسوی در لیبی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع فرانسه امروز اعلام کرد: ۳ سرباز فرانسوی در خاک لیبی کشته شده اند.



منابع وابسته به دولت فرانسه نیز وجود شماری از نظامیان این کشور در خاک لیبی را تایید کردند.



این منابع با اشاره به اینکه ائتلاف بین المللی آماده حمله هوایی به مواضع داعش در شهر موصل است بیان کردند: آماده عملیات هوایی هماهنگ برای آزادسازی موصل هستیم.

رسانه‌های فرانسوی و آمریکایی به نقل از منبعی در نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، فرمانده ارتش لیبی از کشته شدن دو نیروی ویژه فرانسوی خبر داده بودند.