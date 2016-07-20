به گزارش خبرنگار مهر ، سجاد عباسی که بعد از انصراف سه ملی پوش عنوان دار ووشو ، با تجربه ترین ووشوکار حاضر در اردوی تیم ملی بود در تمرینات این تیم از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شد.

با تشخیص پزشکان، عباسی برای ترمیم آسیب دیدگی خود نیاز به دو ماه زمان دارد و با این اوصاف وی حضور در مسابقات آسیایی را از دست داد.

تیم ملی ووشوی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا(۱۰ الی ۱۵ شهریورماه- تایوان) آماده می سازد. پیش از این، محسن محمدسیفی، حمیدرضا قلی پور و امیر فضلی سه سانداکار کشورمان که قهرمان جهان محسوب می شوند از حضور در مسابقات آسیایی انصراف داده بودند.

با این ترتیب تیم ایران با ترکیبی جوان و متفاوت از گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان شرکت می کند.