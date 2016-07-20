به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان ایلام اظهار داشت: دولت یازدهم در شاخص های کاهش تورم، خروج از رشد اقتصادی منفی و کاهش نرخ بیکاری طی سه سال گذشته عملکرد موفقی داشته در در سال پایانی با تزریق اعتبارهای مناسب در صدد است رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی را پیان دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: اگر دولت تدبیر و امید بتواند در مرحله خروج از رکود موفق باشد توانسته در شاخص های اقتصادی رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، کم کردن تورم و رشد سرمایه گزاری نمره مثبتی را اخذ کند.

مقیمی ادامه داد: دولت یازدهم به منظور رونق فعالیت های اقتصادی و خروج از رکود بسته های متعددی را تدوین و در اختیار استان ها با توجه به ظرفیت های هر منطقه قرار داده که استانداران باید بر نحوه هزینه کرد این اعتبارها نظارت دقیقی داشته باشند.

وی اضافه کرد: سامانه بهین یاب برای شناسایی واحدهای صنعتی و مشکل دار تعیین شده و تاکنون ۳۷ هزار واحد برای دریافت تسهیلات در این مرکز ثبت نام کرده اند که فرآیند اعطای تسهیلات به هشت هزار واحد آغاز شده است.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: استانداران و فرمانداران باید دقت کنند این منابع در محل هایی که اثربخشی و بازدهی در مدت زمان کوتاه تری دارد، هزینه شود.