به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، استاندار سلیمانیه در مراسم افتتاحیه رسمی مرز سیرانبند بانه با یادآوری کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با داعش و نیز زمان آوارگی مردم کردستان عراق، گفت: اکنون اولویت دو طرف ایجاد امنیت و آسایش پایدار است.

آسو فریدون اظهار داشت: امیدواریم رسمی‌شدن این مرز مایه خیر و برکت برای دو طرف باشد.

وی بیان کرد: در یک و نیم سال اخیر افرادی زحمت‌های زیادی برای رسمی‌شدن مرز سیرانبند متحمل شدند که استاندار کردستان از جمله افرادی است که پیگیری‌های فراوانی برای به ثمر رسیدن این مرز داشتند.

وی ضمن قدردانی از آقای زاهدی استاندار کردستان و آقابابایی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور برای زمینه‌سازی رسمی‌شدن مرز سیرانبند بانه، نقش حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق برای تحقق این موضوع را پررنگ توصیف کرد.

فریدون همچنین تلاش‌های محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس و نیز نمایندگان اقلیم در پارلمان عراق را ارج نهاد که به نوعی به رسمی‌شدن مرز سیرانبند بانه کمک کرده‌اند.

وی عنوان کرد: جدای از اهتمام ویژه استاندار کردستان برای رسمی‌شدن مرز سیرانبند، بنده نیز یک ماه بعد از انتصاب در پست استانداری سلیمانیه، این موضوع را پیگیری کرده‌ام و امروز نتیجه تلاش دو طرف، رسمیت‌بخشیدن به مراودات در مرز سیرانبند بانه است.

استاندار سلیمانیه اقلیم کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مراودات دو طرف کردستان و سلیمانیه به سال‌های گذشته برمی‌گردد و حتی در زمان رژیم بعث و جنگ ایران و عراق نیز این ارتباطات وجود داشت که امیدواریم این مراودات همچنان تداوم داشته باشد.

فریدون همچنین با یادآوری کمک‌های ایران در زمان جنگ تحمیلی به مردم اقلیم کردستان، گفت: در این برهه زمانی نیز جمهوری اسلامی ایران در مقابله با داعش، کمک‌های زیادی به ما کرد که ما قدردان آن هستیم.

وی در پایان، جنگ و مقابله جدی با گروهک تروریستی داعش را هدف مشترک ایران و عراق دانست و گفت: اولویت اقلیم و ایران حاکمیت امنیت و آسایش بر منطقه است و برای این مهم تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت.