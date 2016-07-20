به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ملی سوغات ارس و در بین خبرنگاران اظهار داشت: در منطقه ازاد ارس اقدامات بسیار خوبی در طول سال های گذشته انجام شده است که بحث هوشمندسازی تمامی مدارس ارس، احداث درمانگاه و اورژانس در خداآفرین و جلفا، استارت هنرستان و کتابخانه مناطق مسکونی از این جمله است.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح کتابخانه سیار و سایر کتابخانه های عمومی اقدامی بود که سبب بالا رفتن میزان مطالعه در این منطقه شده است، از سویی تمامی دانشگاه های مادر در ارس شعبه دارند و طبق مذاکرات با رئیس پردیس دانشگاه تبریز از مهر ماه شاهد روند جدید علمی در منطقه خواهیم بود.

داداش زاده افزود: در حوزه توانمندسازی جامعه محلی، بحث صنایع دستی را دنبال می کنیم و با همکاری سازمان میراث فرهنگی در راستای احیای صنایع دستی گام برمیداریم و طراحی بازارچه آنلاین را نیز دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره ای به احداث نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی اظهار داشت: امروز در کنار جامعه دانشگاهی در خصوص اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت های موجود کشور همکاری هایی با جامعه دانشگاهی به خصوص دانشگاه هنر داشتیم و به جرات اعلام می کنیم نتایج ارزشمندی کسب کرده ایم و متوجه شده ایم که هم افزایی با دانشگاه ها می تواند اثرات ویژه ای داشته باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این جشنواره بحث صادرات و تجاری سازی و برند سازی صنایع دستی ارس را به طور جد پیگیر باشیم.

آغاز فراخوان ثبت نام جشنواره از فردا

سعید کاوه هم در این نشست از آغاز فراخوان ثبت نام این جشنواره خبر داد و گفت: از فردا شاهد شروع ثبت نام خواهیم بود و به مدت ۲۵ روز این فرایند ادامه خواهد داشت.

مدیر اجرایی جشنواره ادامه داد: این جشنواره با همکاری منطقه ازاد ارس و دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد و در طی آن بهترین اثار توسط هیات داوران انتخاب شده و نمایشگاهی از این اثار در تبریز و جلفا برگزار خواهد شد.