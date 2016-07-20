به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: پروژه تیتانیوم کهنوج در سطح بین المللی مطرح شده است که وجود شرکت های معتبر بین المللی دنیا از استرالیا، اروپا و چین در رقابت برای برنده شدن در مناقصه سرباره و کنسانتره این کارخانجات، گواه این موضوع است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه عملیات استخراجی معادن افزود: عملیات اکتشافی حین استخراج نیز باید در این معادن توسعه یابد. هزینه این ۲ فاز پروژه ۵۰۰۰ میلیارد ریال است که برای شروع کار اجرایی، طی یک ماه قبل این سازمان مجوز فروش اوراق مشارکت را از شورای اقتصاد به مبلغ ۳۳۰۰ میلیارد ریال دریافت نموده است و مابقی مبلغ طی مدت توسط سازمان تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیمانکار تیتانیوم کهنوج فاز سرباره انتخاب شده و پیمانکار فاز کنسانتره نیز به زودی اعلام خواهد شد و حداکثر طی چند ماه آینده عملیات اجرایی این فاز ها شروع می شود و این پروژه حتماً تا تولید پیگمنت ادامه پیدا خواهد کرد، این در حالی است که پیگمنت محصول نهایی پروژه است که در مصارف داخلی استفاده و ارزش افزوده آن برای کشور بوده، مابقی آن صادر خواهد شد. بعد از آن نیز باید صنایع پایین دستی برای ایجاد اشتغال بیشتر در منطقه ایجاد شود.