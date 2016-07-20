به گزارش خبرنگار مهر استاندار سیستان و بلوچستان ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که درحوزه استانداری برگزارشد، گفت: متاسفانه در حال حاضر سن اعتیاد در استان کاهش پیدا کرده و این مسئله بسیار نگران کننده است.

علی اوسط هاشمی بیان کرد: همچنین سن اعتیاد در حال حاضر در استان بسیار کاهش پیدا کرده و میل به مصرف مواد مخدر در جامعه نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: مردم در پیشگیری از اعتیاد در اجتماع نقش بسیار مهمی و تاثیر گذاری دارند و می‌توانند در کنترل چالش‌ها و معضلات جامعه موثر واقع شوند.

وی عنولان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد زندانیان کشور را معتادان تشکیل می‌دهند و مسئله درمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان در اولویت قرارکار دارد.

وی تصریح کرد: هم اینک ۵۰۰ نوع مواد مخدر روانگردان و صنعتی در جهان تولید می‌شود و این مسئله زنگ خطر بزرگی برای جوانان و خانواده‌های آنان است.

هاشمی همچنین با اشاره به اینکه فرد شرور قاچاقچی بین‌المللی که در اختیار نیروی انتظامی برای تحقیقات بیشتر است بیان کرد: این از سال ۱۳۷۱ در استان فعالیت داشته که این امر ضرورت ایجاد لایه‌های امنیتی مردمی را دوچندان می‌کند.

قاچاق چی بین المللی در سیستان وبلوچستان دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان گفت: این فرد شرور قاچاقچی بین‌المللی تاکنون به قاچاق و حمل۸۰۰ تن موادمخدر در سطح کشور اعتراف کرده است.

سردار حسین رحیمی افزود: این فرد شرور و قاچاقچی بین‌المللی موادمخدر همچنین در سطح بین‌المللی و استان‌های مختلف کشور با ۱۱ باند قاچاق موادمخدر ارتباط و فعالیت داشته است

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته ۱۳ باند موادمخدر در استان منهدم شده و ۱۵ تن موادمخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی عنوان کرد: در این مدت در ۹ مرحله عملیات درگیری مسلحانه، ۷۰ دستگاه خودرو و ۸ قبضه سلاح از قاچاقچیان کشف شده و ۱۳ باند موادمخدر منهدم شده که تعداد ۳۷۰ نفر در ارتباط با قاچاق موادمخدر دستگیر شده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در یک ماهه گذشته ۴۰ قلیان‌سرا که مواد مخدر استفاده می‌کردن در کل استان تعطیل شده است.