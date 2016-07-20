به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بیژن جنتی گفت: مرداد ماه سال ۹۰ در استان گلستان گزارش قتلی به پلیس اعلام شده و در بررسی ها مشخص می شود که مرد جوانی به علت اختلافات خانوادگی نامزدش را به قتل رسانده و متواری شده و در این مدت با توجه به تغییر متعدد محل سکونت این فرد، امکان دستگیری وی برای پلیس امکان پذیر نمی شود.

وی افزود: طی تحقیقات، مشخص شد که قاتل فراری به همراه برادرش در یک خانه مجردی در روستای اکبر آباد شازند زندگی می کند.

جنتی بیان کرد: پس از کنترل نامحسوس محل اختفای قاتل و اطمینان از صحت موضوع، در عملیات ماموران انتظامی شهرستان، متهم که در نزدیکی مخفیگاهش در حال تردد با یک دستگاه موتورسیکلت بود، دستگیر شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه متهم مورد بازرسی قرار گرفت و برادر قاتل دستگیر و هر دو پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۲۵کیلوگرم تریاک در دلیجان

۲۵کیلوگرم تریاک در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دلیجان کشف شد.

علی هاشمی، فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان در این باره گفت: ماموران انتظامی دلیجان در روند تحقیقاتی از جابجایی یک محموله قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند و بلافاصله تمهیدات لازم برای شناسایی و توقیف این محموله آغاز شد.

وی اضافه کرد: در تحقیقات نامحسوس ماموران انتظامی شهرستان، روز گذشته یک دستگاه خودروی کامیون در این خصوص شناسایی و متوقف شد و در بازرسی از خودرو ۲۵کیلوگرم تریاک که به شکلی ماهرانه ای در کف کامیون جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان خاطر نشان کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر شد و تحقیقات تکمیلی در این پرونده در دست انجام است.