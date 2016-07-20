به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته در راه اندازی شبکه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان برای رفع مشکلات موجود و با هدف انسجام بخشی، هماهنگی و توسعه متوازن است.

وی ادامه داد: تلاش ما بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های علمی، مشکلات و آسیب‌های موجود شناسایی‌شده و راهکارهای منطقی برای حل این معضلات ارائه شود.

رشیدیان افزود: طرح شبکه دانشگاهی دارای قابلیت اجرایی در سطح کشور است زیرا از طریق تعامل بین نخبگان و دست اندر کاران اجرایی می‌توان هزینه ها را کاهش داد و مشکلات را حل کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تدوین اسناد آمایش سرزمینی، توسعه اشتغال و احصا ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های مختلف از جمله اقدامات انجام شده در خراسان رضوی است، گفت: راه اندازی کلینیک‌های تخصصی در واحدهای تولیدی استان برای شناسایی معضلات، ارائه راه‌حل برای آنها، انجام مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت استان و تلاش برای عملیاتی شدن اهداف کریدور علم و فناوری در دستور مسئولان خراسان رضوی است.

وی با اشاره به حضور سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر در مشهد گفت: می‌توان از این موضوع به عنوان یک فرصت برای جذب سرمایه استفاده کرد،‌ همچنین مشهد ۲۰۱۷ فرصتی برای افزایش تعاملات با کشورهای اسلامی است.