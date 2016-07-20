به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل امور سرمایه گذاری بشرویه اظهارکرد: اعطای تسهیلات در سال ۹۵ به واحدهایی که بازار فروش بالا داشته، طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و واحدهای نیازمند سرمایه ثابت پرداخت می‌شود.

وی افزود: نرخ سود این تسهیلات برای واحدهای صنعتی ۱۸ درصد و برای واحدهایی که مجوز از وزرات جهاد کشاورزی دارند ۱۵ درصد است.

شهرکی ادامه داد: طرح‌های مصوب در این ستاد به بانک معرفی می‌شوند و تا پایان سال به آنها تسهیلات اعطا خواهد شد.

وی شرایط این تسهیلات را بسیار ویژه دانست و گفت: این تسهیلات دارای شرایط ویژه است که یکی از آنها عدم مانعیت چک برگشتی در اعطای این تسهیلات است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: طرح‌های معرفی شده توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به بانک تنها ۲۱ روز فرصت مراجعه و تکمیل پرونده در بانک را دارند که در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، برای آن واحد تولیدی جایگزین مشخص می‌شود.

وی افزود: بانک نیز تنها یک ماه فرصت پاسخگویی به پرونده را دارد و نتیجه بایستی به ستاد تسهیل اعلام شود.

شهرکی اظهار داشت: متقاضیان ثبت محدوده‌های معدنی بایستی از طریق سامانه کاداستر اقدام نمایند و نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری نیست.

وی همچنین بیان کرد: محدوده‌های معدنی بلا استفاده و راکد را در مهرماه در یک فراخوان عمومی به مزایده خواهیم گذاشت و همگان بدون هیچ محدودیتی می‌توانند ثبت محدوده داشته باشند.