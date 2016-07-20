به گزارش خبرنگار مهر، نشست برنامه‌ ریزی ربرای گرامیداشت سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه امروز چهارشنبه در استانداری برگزار شد.

فرماندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: برنامه‌ای برای روز ملی کرمانشاه تدارک دیده شده و تاکید ما این است که برنامه‌ها تلفیقی از عملیات مرصاد باشد.

وی از برگزاری ۲ تئاتر خیابانی و ۲ موسیقی خیابانی با موضوع عملیات مرصاد و روز ملی کرمانشاه خبر داد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان نیز در این نشست ضمن تشریح برنامه‌های سالروز عملیات مرصاد از تشییع پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در کرمانشاه خبر داد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز از برگزاری همایش هزار نفری باستانیکاران در چمن ورزشگاه آزادی خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات کشوری هندبال، مسابقات کشتی استانی در ۴ رده سنی، برگزاری همایش دوچرخه سواری از جمله برنامه‌هاست که با عنوان عملیات مرصاد برگزار می‌شود.

مجتبی جوهری همچنین بیان کرد: برگزاری همایش کوهپیمایی و دوچرخه سواری، مسابقات فوتسال و از دیگر برنامه‌هاست و پیشنهاد می‌شود که در برنامه خندوانه نیز آیتمی برای کرمانشاه در سالروز عملیات مرصاد یا روز ملی کرمانشاه اجرا شود.

رئیس هیئت پرورش اندام استان کرمانشاه در این مراسم از برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور به میزبانی کرمانشاه خبر داد و افزود: این مسابقات به مناسبت سالروز عملیات مرصاد با حضور قریب به ۳۵ تیم در سالتن تختی برگزار می‌شود.

شیروانی با اشاره به وجود ۳۲۰ باشگاه بدنسازی در استان گفت: ۴۵ هزار ورزشکار پروش اندام و بدنسازی در استان داریم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: مسابقات قوی ترین مردان ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور ۸ تیم برتر کشور برگزار شود.