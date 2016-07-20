به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای آماده سازی تیم های اسکیت هاکی ایران جهت حضور در رقابت های آسیایی چین، تیم بانوان و مردان ایران در تاریخ های ۷ و ۸ مردادماه در تست مانع شرکت کرده و به رقابت خواهند پرداخت.

در همین راستا اعضاء دعوت شده تیم بانوان شامل شقایق صدیقی، فرزانه شریف زاده، آذین قارونی، محیا زردوز، یاسمن ذوالفقاری، مژگان ملکان، سارا ستاریان، اعظم سنایی، مرضیه السادات سید قندی، فائزه مدبر، هدی احمدبیگی، سمانه حیدری، بیتا محسنی زاده تهرانی ، مارال راسخی، مریم السادات سید محمود، هلیا سوهانی، متین صیاد، مهسا شادان پور ، نگار ارجمند، هانیه اقا محمدی، پریسا خاتون ابادی، نیلوفر مهری، سارا فرشتیان، فرزانه شمسعلی، مریم ولی پور، سمانه ناظریان، بهناز سربازی، سوسن قا سمی، پریسا بکرانی، مهسا رحیمی، مریم دارابی، مبینا شیخ رحیمی دعوت شدند.

همچنین محمدرضا مهدویان، محمودرضا مهدویان، محمدرضا مدادی، دانیال باقری، فرزاد هوشیدری، فرشاد مقدسی، نیما مهربان، محمد فرزانه، جلال کیهانفر، مازیار قربانی، فرزاد قراب، حمید آبکار، علی ستار، محمد امین کره ای، عرفان قمری، علی اسلامی، عباس دهقانی، مرتضی کشانی، علی وحیدپور، فرهبد وهابی، ارسلان منفرد، احسان بابائی، حسین حسینی، مرتضی نظری، علی مهرجو سرشت، اویس حسن زاده ، علیرضا مهدوی، نوید علیزاده، پوریا قشقائی، محمد زارعی، امیر تلخابی، پیام کریمی، شاهرخ بیگلر زاده، فرشاد بیژنزاد، مهدی باقرنژاد و عباس کاظمی به تیم آقایان دعوت شده اند.