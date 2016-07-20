به گزارش خبرنگار مهر، محمود متقی معاوت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان در چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت هفته فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای که ظهر چهارشنبه با حضور اعضا برگزار شد، مهم ترین برنامه های این هفته را تشریح کرد.

متقی یکی از شاخص ترین برنامه های این هفته را برگزاری مراسم تجلیل از جامعه «ورزش اخلاق مدار» عنوان کرد که قرار است عصر روز ۶ مرداد ماه در زورخانه پوریای ولی گرگان برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این مراسم را آماده سازی زمینه توسعه و ترویج فرهنگ پهلوانی، فضایل اخلاقی و ورزش با ارزش در بین جامعه ورزش و جوانان استان برشمرد.

در ادامه جلسه مهم ترین برنامه های گرامیداشت هفته فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای به شرح زیر اعلام شد:

شنبه ۲ مرداد: دیدار با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان

یکشنبه ۳ مرداد: ورزش صبحگاهی آقایان و بانوان در زمین چمن شماره ۱ و ۲ مجموعه آزادی گرگان

دوشنبه ۴ مرداد: دیدار با پیشکسوتان ورزش پهلوانی و ورزش بانوان و دیدار با خانواده شهدا

سه شنبه ۵ مرداد: برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در ورزش در محل معاونت امور فرهنگی و جوانان با حضور سمن ها و تشکل های مردم نهاد استان

چهارشنبه ۶ مرداد: مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و تجلیل از مربیان پیشکسوتان ورزشی با حضور نماینده ولی فقیه استان در زورخانه پوریای ولی گرگان

و پنجشنبه ۷ مرداد: برپایی مراسم زیارت عاشورا و غبار روبی مزار شهدا با حضور جامعه ورزش و جوانان استان.

گفتنی است ۷۰ برنامه فرهنگی ورزشی در هفته ترویج فرهنگ پهلوانی در سراسر استان گلستان برگزار می شود.