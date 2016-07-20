به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضا ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل واحدهای تولیدی لرستان طی سخنانی اظهار داشت: تا کنون هزار و ۶۱۹ واحد برای دریافت تسهیلات رونق تولید که شامل بنگاه های کوچک و بزرگ بوده ثبت نام کرده اند.

وی افزود: درخواست این واحدها برای دریافت تسهیلات مبلغ ۴۳۳ میلیارد تومان بوده که به ۱۶۰ شعبه بانکی ارجاع شده اند.

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان ادامه داد: تسهیلات نهایی برای این واحدها مبلغ ۱۴۱ میلیارد تومان از سوی بانک ها بوده است.

رضا افزود: هم اکنون قرار داد مبلغ ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات آماده پرداخت است.