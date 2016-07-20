به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالعلی روانبخش گفت: در اجرای طرح عملیاتی پاکسازی نقاط جرم خیز و حاشیه ای شهر کرمان، ماموران انتظامی با گشت زنی های هدفمند و نامحسوس موفق شدند در روز دوم این طرح ۱۳ سارق را دستگیر و ۳۲ فقره سرقت را کشف کنند.

وی بیان کرد: این سرقت ها از قبل هفت فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو، شش فقره وسایل نقلیه، چهار فقره اماکن خصوصی و یک فقره سرقت احشام، یک فقره جیب بری، دو فقره کش رو زنی و یازده فقره سرقت سایر عناوین در مجموع ۳۲ فقره سرقت در شهر کرمان با تلاش ماموران انتظامی در اجرای این طرح کشف شد.

سرهنگ روانبخش ابراز داشت: همچنین ماموران پلیس در اجرای این طرح در بازرسی از مخفیگاه مجرمان دستگیر شده، مقداری اموال مسروقه را نیز کشف و ۱۵ متهم تحت تعقیب مقام قضایی را دستگیر کردند.

وی گفت: ماموران انتظامی با استقرار در نقاط از پیش تعیین شده ۱۸۷ دستگاه وسایل نقلیه مزاحم، متخلف و فاقد مدارک که موجبات سلب آسایش شهروندان را فراهم می کردند توقیف کردند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

روانبخش گفت: مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مرتفع کننده نیازهای فوری مردم در مواقع ضروری بوده و ماموران یگان های عملیاتی۱۱۰ در روز گذشته ۷۴۵ مورد تماس فوریتی را بررسی کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان اظهار داشت:پلیس با تمام توان در راستای تامین نظم و امنیت و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تلاش می کند و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند و انتقادات، پیشنهاد و تقدیر خود از عملکرد پلیس را نیز به سامانه ۱۹۷ انعکاس دهند.