به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگرچه یکی از عوامل تهدید کننده جمعیت مارها، آسیب به واسطه ترس عمومی و باور ذهنی مردم مبنی بر خطرات مارها از جمله سمی بودن آن ها است، اما غالب مارها غیر سمی هستند و در مواجهه با انسان، فرار را به مقابله یا حمله ترجیح می دهند.

اصغر مبارکی با اشاره به ثبت روز جهانی مارها در تقویم های بین المللی، گفت: این نام گذاری به دلیل اهمیت نقش مارها به عنوان یکی از اجزای اصلی تنوع زیستی در چرخه حیات است.

به گفته وی، مارها نیز همچون سایر اجزای تنوع زیستی، از نقش اکولوژیکی و کارکرد بوم شناختی، همینطور اهمیت علمی و اقتصادی برخوردار هستند.

مبارکی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حفاظتی این گونه ارزشمند، اظهار کرد: به طور کلی و در سراسر جهان، جمعیت مارها با تاثیرپذیری از عوامل تهدید کننده ای همچون تخریب زیستگاه ها، برداشت بی رویه یا ناپایدار از گونه، تهدید به واسطه حضور گونه های غیر بومی، قرار گرفتن در معرض عوامل آلاینده ای همچون سموم و آفت کش های کشاورزی و توسعه فعالیت های صنعتی و کشاورزی با کاهش چشمگیر و نگران کننده ای مواجه شده و نیازمند توجه و برنامه جدی است.

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به باور و ترس عمومی از این گونه داشت و گفت: اگرچه یکی از عوامل تهدید این گونه، آسیب به واسطه ترس عمومی و باور ذهنی مردم مبنی بر خطرات مارها از جمله سمی بودن آن ها است، اما باید این آگاهی را به مردم داد که غالب مارها غیر سمی هستند و در مواجهه با انسان، فرار را به مقابله یا حمله ترجیح می دهند و از این رو در صورتی که فرصت کافی به آن ها داده شود، فرار می کنند.

این مقام مسئول، برداشت ناپایدار و بی رویه سرم سازی رازی از مارها برای تهیه واکسن ضد مارگزیدگی، همچنین برداشت غیرقانونی افراد سودجو یا دخالت بی مورد و انجام اقدامات غیر علمی و غیر منطقی در این حوزه را از دیگر عوامل تهدید این گونه ارزشمند تنوع زیستی برشمرد.

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری با سرم سازی رازی برای تغییر نحوه برداشت به سمت پایداری، تصریح کرد: برداشت از گونه ها باید به گونه ای باشد که کمترین آسیب به جمعیت مارها به ویژه در گونه های بومی وارد شود.

مبارکی افزود: به طور نمونه علاقه غیر منطقی برای تجارت و قاچاق مار افعی دم عنکبوتی به عنوان گونه اندمیک و مخصوص ایران و یکی از عجائب علمی یا استثنائات تکاملی گونه ها در سطح دنیا با ویژگی های رفتاری منحصر به فرد، این گونه را در معرض تهدید قرار داده است.

وی گفت: با توجه به اینکه مارها از جمله شاخص های مهم و نیازمند توجه تنوع زیستی هستند، تکمیل مطالعات ژنتیکی گونه های اندمیک و سایر گونه ها، همچنین شناسایی دقیق گونه ها و جمعیت ها و تدوین برنامه اقدام برای حفاظت از آن ها در اولویت های کاری حوزه تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

