به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین بهره‌برداری از فاز یک اولین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور که در قالب بیست و ششمین برنامه «هر هفته با چند افتتاح» برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در سطح کشور جایگاه ارزنده‌ای را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: این نهاد در حال حاضر به همه استان‌های کشور خدمت رسانی می‌کند و کیفیت خدمات آن برای همه مسئولان کشور ثابت شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ضریب اطفای حریق و نجات شهروندان بالا رفته است، افزود: با راه‌اندازی فاز یک اولین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور در اصفهان زمان علت یابی حادثه‌ها نیز کاهش می‌یابد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان راه اندازی اولین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور را نمونه اقدام و عمل سازمان آتش نشانی اصفهان عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که این مرکز در کشور نمونه مشابهی ندارد و از این رو شاخصه خوبی برای شهر اصفهان است.

وی با بیان اینکه در این دوره از شورای اسلامی شهر اصفهان حمایت‌های لازم از سازمان آتش نشانی برای رسیدن به استانداردهای جهانی صورت گرفته است، گفت: افزایش بودجه سازمان آتش نشانی در جهت تکمیل و تجهیز ایستگاه‌ها از جمله این حمایت‌ها بوده است.

آذربایجانی با اشاره به اینکه کم کردن زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه در دستور کار ویژه قرار دارد، افزود: از این رو طرح جامع ایستگاه‌های آتش نشانی تدوین و در شورای اسلامی شهر اصفهان در دست بررسی است.

وی همچنین از ایجاد ظرفیت اورژانس در کنار ایستگاه‌های آتش‌نشانی خبر داد و گفت: این طرح در ایستگاه‌های آتش نشانی که اخیراً مصوب شده‌اند مورد توجه بوده است.