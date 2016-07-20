به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید داوود موسوی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، ضمن قدردانی از تعامل و همکاری و همراهی رسانه‌های گروهی، خبرنگاران را سربازان بی‌منت مردم دانست که همواره به دنبال یقه‌گیری و مچ‌گیری و تنش نیستند و برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند.

وی نماز جمعه را عامل تحرک و پویایی هر منطقه عنوان کرد و گفت: تریبون نماز جمعه تریبون مطالبه گری و وحدت و همدلی است و همواره تلاش کردیم از این تریبون صدای مشکلات مردم را به گوش مسئولان برسانیم.

موسوی با اشاره به احداث مصلا نماز جمعه شهر محمودآباد در سه‌راهی این شهر گفت: بیش از دو سال است که عملیات عمرانی احداث این ساختمان شروع‌شده و تاکنون سقف و ستون طبقه اول احداث‌شده و تکمیل و تجهیز این مصلا نیازمند 40 میلیارد ریال اعتبار است.

وی در بخش دیگر صحبت‌های خود در خصوص گرایش جوانان به نماز جمعه و حضور در این نماز عبادی و سیاسی گفت: جوانان ایران اسلامی به دین و ارزش‌های آن پایبند هستند و حضور پرشور در مراسم اعتکاف و دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی در ایام ماه محرم و حضور در مساجد و تکایا در ماه مبارک رمضان همگی گواه بر این ادعا دارد ولی بی‌شک امام‌جمعه به‌عنوان پدر معنوی شهر در جذب و حضور بیش‌ازپیش جوانان در نماز جمعه تأثیرگذار خواهد بود.

وی ذهن جوان را آماده پذیرش هر موضوعی دانست و گفت: دیروز جنگ دشمن بر سر مرزها بود ولی امروز در مغزهاست و تمام دشمنان قسم‌خورده این نظام برآنند تا از طریق ماهواره و اینترنت و شبکه‌ها و فضاهای مجازی جوانان را از ارزش‌های اصلی انقلاب دور کنند تا از این طریق بتوانند در آنها نفوذ و رسوخ نمایند.

موسوی مهم‌ترین نقش و وظیفه امامان جمعه در جامعه را ایجاد وحدت و همدلی در بین مردم و مسئولین عنوان کرد و افزود: امام‌جمعه محور اتحاد و پدر معنوی هر منطقه محسوب می‌شوند.