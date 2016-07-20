به گزارش خبرنگار مهر، حسن افشار بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بسیج رسانه آمل در این مراسم با اشاره به نقش اصحاب رسانه گفت: رسانه نقش اساسی و مهم در جامعه دارد و خبرنگار تراز انقلاب ما باید منعکس کننده آرمانها و ارزشهای رسانه باشد چرا که مسئولیت دارد و اصحاب رسانه افرادی هستند که شبانه روز تلاش می‌کنند و لذا باید مشکلات آنان نیز بررسی شود.

افشار با تاکید بر افزایش عزت رسانه‌ای استان، یادآور شد: خبرنگاران مشکلات مسئولان را شبانه روزی رقم می‌زنند و در بسیج رسانه باید رایرنی رسانه‌ای انجام شده و با توجه به تاثیرات فراوان، مطالبه گری کنید و باید در رسانه یک صدایی باشد و بدانیم عزت رسانه‌ای ما در انسجام همه جانبه ما است و اهداف سازمان در گرو انسجام است تا دیده شویم.

مسئول بسیج رسانه با تاکید بر آموزش خبرنگاران به عنوان اصلی‌ترین وظیفه گفت: تا پایان سال آموزش خبرنگاران در اولویت برنامه‌های ما است.

افشار افزود: رسانه ما باید رسانه قرآنی باشد و باید خط رسانه‌ای فکری ایجاد کنیم و با توجه به کارهای خوبی که در حال اقدام است باید با انسجام بیشتر برای تعالی تلاش کنیم.

وی گفت: انتظارات و خواسته‌ها را در عرصه رسانه منتقل کنید و این خط که دشمن با تمام توان کار می‌کند را ما با کارهای ارزشی خود تقویت کنیم و در موج رسانه‌ای انسجام داشته باشیم. کانون‌های بسیج رسانه نقطه‌ای برای رساندن پبام انقلاب هستندکه همه باید در این راستا تلاش کنند.

وی افزود: اتاق فکر رسانه‌ای در شهرستانها راه اندازی و فعال شده است و امیدواریم که با فعال شدن آموزش‌ها فعالیت بیشتری انجام شود.