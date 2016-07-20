به گزارش خبرنگار مهر، علی مدقالچی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان، افزود: پس از برخورد وسایل نقلیه واژگونی خودروها بالاترین میزان فوتی ها را داشته است البته این آمار در ۳ ماهه اول سالجاری دارای کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته بوده است ولی درعین حال بیش از ۴۰ درصد متوفیات در اثر واژگونی خودروها جان خود را از دست داده اند.

وی تصریح کرد: در سه ماهه نخست سالجاری حدود ۸۰درصد تصادفات واژگونی در ۳۰ کیلومتری ابتدای محورها رخ داده است و نوع خودروهای متوفیات در تصادفات واژگونی اغلب سواری است.

مدقالچی افزود: با توجه به اینکه اکثر تصادفات واژگونی درنتیجه به سرعت غیرمجاز، خواب آلودگی ناشی ازخستگی رانندگان و لغزندگی جاده در اثر بارندگی است، الزام شرکت های خودرو ساز به نصب سیستم های هشدار دهنده خواب آلودگی راننده می تواند نقش موثری در کاهش تصافات واژگونی داشته باشد.

رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان یادآورشد: اعمال مدیریت سرعت به ویژه در محورهایی که آمار واژگونی بالا دارند مانند محور اتوبان زنجان –قزوین، اصلاح هندسی قوسها، اجرای شیارهای هشدار دهنده و لرزاننده، بهبود و تقویت حفاظ های کناری جاده، ملایم سازی شیب شیروانی ها، درکنار ایجاد جایگاه ها و توقفگاه های ایمن برای توقف و استراحت و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی به منظوراستراحت و جلوگیری از خواب آلودگی رانندگان وافزایش آگاهی رانندگان در خصوص تبعات رانندگی با سرعت بالا و در حین خستگی می تواند درکاهش متوفیان تصادفات جاده ای بسیارکارآمد باشد.

مدقالچی اظهارداشت : بازه زمانی۶ تا ۸ صبح و۱۶ تا ۱۸ عصر زمان های اوج تصادفات فوتی در سه ماه اول سالجاری بوده است. که نسبت به سال گذشته نیز افزایش تصادفات در این زمان ها دیده می شود.

رییس اداره ایمنی وترافیک اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان در عین حال افزود: البته در ساعات دیگر شاهد کاهش تصادفات نسبت به ۳ ماهه اول سال گذشته بوده ایم وبا توجه به امتداد غرب به شرق جاده های ترانزیت و آزادراه های استان و زمانهای تابش آفتاب و همچنین ماهیت این بازه های زمانی و خواب آلود بودن افراد در این زمان ها، این موضوع می تواند ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان باشد.