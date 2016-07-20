امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلافات ایجاد شده بین دو اپراتور برای انتخاب اسپانسر تبلیغات محیطی لیگ برتر گفت: نمی‌دانم این اختلافاتی که می‌گویند چیست. مگر ما حکیم باشی هستیم که این اختلافات را حل کنیم؟

وی افزود: باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی قراردادی را با یکی از اپراتورها امضا کرده‌اند. این سه باشگاه هواداران زیادی دارند و ما هم نباید قراردادی منعقد کنیم که آنها ضربه بخورند. قطعا منافع این سه باشگاه را حفظ خواهیم کرد.

سرپرست کمیته اقتصادی و بازاریابی فوتبال ایران تاکید کرد: چیزی که در مذاکره برای انتخاب اسپانسر تبلیغات محیطی دست ما را بسته بود، همین موضوع بود. من اطمینان دارم که مشکلی نیست و این سه باشگاه نباید نگران باشند. نمی‌گذاریم به آنها لطمه بخورد. باید بگویم مذاکراتمان هم نهایی شده و روز شنبه آینده نام اسپانسر را اعلام می‌کنیم.

عابدینی در خصوص اینکه رقابت دو اپراتور تلفن می‌تواند مشکلاتی برای فوتبال ایجاد کند و مسائل مالی باشگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: ما یک کالایی را عرضه می‌کنیم و هرکسی که قیمت بهتری بدهد، می‌تواند آنرا بردارد. در هر صورت ما «روی دیوار همسایه آب نمی‌ریزیم» و باید از استقلال و پرسپولیس مراقبت کنیم. بعضی‌ها می‌گویند باشگاه‌ها در انعقاد قراردادشان اشتباه کرده‌اند که این دیگر به ما مربوط نمی‌شود.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اختلافات برای تعیین سهمیه سقوط لیگ برتری‌ها به دسته اول گفت: سهمیه دو تیم برای صعود و دو تیم برای سقوط طرحی است که مصوب شده است و نمی‌توان در آن تغییری ایجاد کرد. دلیل آن هم ساده است چون ۱۸ تیم در لیگ دسته اول هستند نه ۲۰ تیم.

عابدینی ادامه داد: سال گذشته در جلسه هیات رئیسه در این خصوص بحث‌های زیادی صورت گرفت. اینکه ما تعیین کردیم تعداد سهمیه سقوط و صعود دو تیم باشد نه دو و نیم یک کار کارشناسی بود. من در همان جلسه اعلام کردم که اگر سهمیه سقوط و صعود دو و نیم تیم پنج مزیت داشته باشد، حداقل ۱۰ مشکل و بدی دارد.

وی درباره اینکه مهدی تاج تعیین سهمیه‌ها را به تشکیل یک کارگروه محول کرده بود، گفت: تاج خودش در جلسه سال گذشته حضور داشت و اتفاقا رئیس جلسه بود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص اینکه آیا مهدی تاج برای تعیین سهمیه صعود و سقوط تیم‌ها از جایی تحت فشار است؟ تاکید کرد: بله، تاج از همانجایی که من تحت فشار بودم، تحت فشار قرار گرفته است. البته آنهایی که ما را تحت فشار گذاشتند، دلسوز فوتبال هستند ولی دستی بر منافع و مضرات ندارند و نمی‌دانند که ما برای این کار سه ماه مطالعه انجام داده‌ایم.