به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس رئیس مبارزه باموادمخدر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی "سفیدابه" شهرستان نیمروز در راستای مبارزه شبانه روزی با قاچاق مواد مخدر، از جابه جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در قالب بار برنج با استفاده از یک دستگاه کامیون کشنده مطلع شدند.

سرهنگ احمد اسکینی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی و تحت نظر قرار دادن این کامیون ،در ایستگاه ایست و بازرسی سفیدآبه خودروی مورد نظر را توقیف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در بازرسی دقیق از این خودرو ، ۸۰۵ کیلو تریاک را که به طرز ماهرانه ای در داخل ۲۵ تن برنج قاچاق جاسازی شده بود کشف و در این رابطه دو متهم را نیز دستگیر کردند.