به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی «تصمیم منطقی» ساخته سیدوحید حسینی که به شهدای مدافع حرم و سربازان جان باخته در سانحه اخیر ارتش تقدیم شده است، به اتمام رسید.

در خلاصه داستان تله‌ فیلم «تصمیم منطقی» به تiیه کنندگی امیرحسین طالبی کاشانی و به سفارش ارتش آمده است: سربازی است که به خاطر مسائل و مشکلات خانوادگی می‌خواهد به زندگی خود پایان دهد و سرهنگ؛ فرمانده جدید پادگان درصدد کمک به اوست که ...

مهران رنجبر، مریم معصومی، متین ستوده، مهوش وقاری، اکبر رحمتی، حشمت آرمیده، بهراد خرازی، صدف ناظری و رضا صادقی بازیگران این تله فیلم هستند.

سایر عوامل اجرایی این کار نیز عبارتند از: سید وحید حسینی تهیه کننده و کارگردان، امیرحسین طالبی کاشانی مجری طرح، وحید مشاری مدیر تولید، شایسته شوشتریان ناظر کیفی، امیر شایان مهر نویسنده، امید همتی فراز دستیار کارگردان و برنامه ریز، سید محمد حسینی، نگار پناهی و سعید قربانی دستیار کارگردان، شهره فهیمی منشی صحنه، سجاد سیف اله قزوینی عکاس، فرشید رسولی مدیر تصویربرداری، محسن غلامی طراح صحنه و لباس، مسعود اوسطی و سحر خزایی دستیار طراح صحنه و لباس، جواد راهزانی مدیر تدارکات، هادی علیمحمدی و مهرداد شاه میرزایی دستیار تدارکات و مجید بهره مند مدیر روابط عمومی.