به گزارش حبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی حکم دادگاه بحرین و حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ» (آل عمران، ۱۸)

اخبار مربوط به تحولات بحرین حاکی از آن است که رژیم مستبد و خیانتکار بحرین در ادامه سیاست‌های نابخردانه ضد دینی و ضد مدنی خود همچون هجمه علیه مردم مظلوم و بی‌پناه این کشور، تعطیلی مساجد، ممانعت از برگزاری نماز جمعه، دستگیری علما و فعالین حقوقی، توقیف مراکز و موسسات دینی تصمیم به محاکمه زعیم شیعیان بحرین حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم به جرم واهی اقدام علیه امنیت ملی و اخذ و تصرف وجوهات شرعی، نموده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این اقدام خبیثانه را به شدت محکوم نموده و نگرانی شدید خود را در مورد سیاست‌های ضد دینی و ضد ارزشی دولت آل‌خلیفه در از بین بردن هویت و اعتقادات شیعه در این کشور اعلام داشته و از تمام علماء جهان اسلام، مراکز و موسسات حوزوی و غیر حوزوی می‌خواهد که به ندای «هل من ناصر...» علمای این سرزمین پاسخ دهند و نگذارند این دولت غاصب به این قبیل سیاست‌ها ادامه دهد.

در پایان تاکید می‌کند که رژیم آل خلیفه از گذشتگان عبرت بگیرد زیرا تعرض به حقوق مسلم مردم و عالمان دین آثار زیانباری برای آنان در بر خواهد داشت و با این قبیل اعمال روز به روز به سقوط و سرنگونی خودشان نزدیکتر می‌شوند.



و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمد یزدی

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم