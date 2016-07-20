به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی بعدازظهر چهارشنبه در نشست بین شهرداران و نمایندگان شهرداری‌های شهرهای ساحلی استان اظهار داشت: کاهش ۶۳ درصدی غریق کار بسیار بزرگی بوده که با کمک شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه انجام‌شده است.

وی بابیان این‌که از ابتدای امسال تاکنون هفت نفر غریق داشته‌ایم، گفت: در مناطق ممنوعه استان در سال گذشته ودرمدت مشابه ۲۷ نفر غریق بوده که امسال کاهش ۲۰ درصدی غریق داشته‌ایم.

مدیرکل دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری دغدغه ساماندهی سواحل رتبه صفر رساندن غریق در سواحل دریای خزر عنوان کرد و گفت: همت در این زمینه باید ادامه داشته باشد درحالی‌که مازندران خدمات ملی ارائه می‌دهد ولی از اعتبار استانی برخورداراست.

به گفته قاسمی طوسی از اعتبارت مصوب طرح دریا تنها یک مرحله تخصیص اعتبار به استان صورت گرفته، افزود: در ماه خرداد امسال هیچ‌گونه اعتبار به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی داده نشده است ورامین اعتبار خردادماه کار سختی بوده است.

وی بابیان این‌که هنوز اعتبارات تخصیص داده نشده، یادآور شد: منتظر ابلاغ اعتبارات به استان هستیم تا در اختیار شهرداری‌ها قرارگیری طرح‌ها و برنامه شهرداری‌ها بایداماده باشد تا در صورت ابلاغ اعتبارات، طرح‌ها سریع انجام شود.

به گفته قاسمی طوسی، در اجرای طرح‌های دریا، سازمان عمران سواحل در برنامه پنجم توسعه مصوب شد ولی این طرح اجرایی نشدواین در حالی است که تمام گردشگران و مسافران سواحل بدون اطلاع از این امر خواستار خدمات‌رسانی و رفاه اجتماعی در سواحل دریا هستند.