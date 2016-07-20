محمد خداپرست بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت دفن زباله در شهرهای مختلف اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: وضعیت دفن نامطلوب زباله در خلخال توسط یکی از رسانه‌ها انعکاس یافته بود و محیط‌زیست استان نیز به این شکل دفن اخطارهای لازم را ارائه کرده است.

وی افزود: به منظور دفن اصولی زباله چند مکان جت دفن انتخاب و بررسی شده و در نهایت نیز انتقال مکان دفن به یکی از آن ها پیگیری می شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان در خصوص وضعیت سایر شهرها افزود: محل دفن زباله سرعین انتخاب شده و مجوز آن نیز صادر شده است.

به گفته خداپرست در شهر پارس‌آباد هر چند محل مشخص شده اما تملک انجام نشده و لازم است هر چه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام شود.

وی با اذعان به مناسب بودن محل دفن زباله در مشگین شهر ادامه داد: در خود شهر اردبیل نیز محل دفن مناسب است اما موضوع بازیافت زباله به دلیل ضرورت آن پیگیری می شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان متذکر شد: زباله و وضعیت دفن اصولی آن را یک معضل اساسی در کشور و استان دانست و تأکید کرد: لازم است زیرساخت‌های مناسب فراهم شود تا به جای دفن موضوع بازیافت زباله عملیاتی شود.

خداپرست با بیان اینکه بخش خصوصی در بازیافت زباله اردبیل مشارکت دارد، ادامه داد: این شرکت دستگاه‌های خود را خریداری کرده و مجوز زیست‌محیطی آن در هفته‌های آتی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: با فعالیت این واحد زباله‌های شهرهای اردبیل، نیر و سرعین بخشی به کمپوست و بخشی به برق تبدیل می شود که اثرات مثبت زیست‌محیطی قابل توجهی دارد.