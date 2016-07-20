به گزارش خبرنگار مهر ، دومین دوره رقابت‌های بسکتبال ۳به۳ دانشجویان دانشگاه‌های آسیا امروز در ماکائو چین با حضور ۱۲ تیم آغاز شدکه نمایندگان کشورمان در دور نخست به مصاف نمایندگان کشور برونئی رفتند و در پایان با نتیجه قاطع ۲۲ بر ۲ به پیروزی رسیدند.

بنابراین گزارش در ادامه این رقابتها تیم کشورمان عصر فردا از ساعت ۱۴:۳۰ ابتدا مقابل تیم مالزی قرار می‌گیرند سپس در دومین دیدار به مصاف تیم قدرتمند چین قهرمان دوره قبل خواهند رفت.



همچنین مراسم افتتاحیه این مسابقات عصر روز گذشته با حضور تیم ها برگزار شد.



دومین دوره مسابقات بسکتبال ۳به۳ دانشجویان آسیا از ۳۰ تیر لغایت ۳ مرداد در ماکائو چین برگزار می شود. تیم ایران در دوره قبل این رقابتها عنوان سوم را کسب کرد.