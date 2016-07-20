به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضائیان‌زاده ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش سراسری ماهی‌شناسی ایران که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اساتید و مدیران بخش آبزیان کشور دانش کافی را در زمینه شناخت آبزیان ندارند.

وی ادامه داد: باتوجه به تنوع گسترده آبزیان متاسفانه شناخت کافی دراین زمینه وجود ندارد و مدیران در این خصوص آگاه نیستند، شناخت کامل آبزیان نیازمند تلاش است و دانشجویان باید در این تحقیق و پژوهش انجام دهند.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به رشد صنعت دام وطیورنسبت به صنعت آبزیان گفت: طبق آمارهای سال گذشته،‌ رشد صنعت دام وطیور ۹.۸ درصد و رشد صنعت آبزیان ۸.۷ دهم درصد بوده است که درمقایسه با کشورهای توسعه یافته، صنعت آبزیان در کشور ما از رسد کمی برخوردار است و ما باید برای این معضل چاره اندیشی کنیم.

رضائیان‌زاده با اشاره به رشد جمعیت در نیا و احتیاجات غذایی گفت: بنا به پیش‌بینی‌های انجام گرفته تا سال۲۰۵۰، نیاز غذایی انسان‌ها به رقمی پنجاه برابر امروز خواهد رسید بنابراین گسترش و رفع موانع صنعت آبزیان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی‌ به میزان مصرف غذاهای دریایی اشاره کرد و افزود: طبق آمارها، شصت درصد بازار در کشورهای مختلف دنیا را آبزیان دریایی و چهل درصد را آبزیان پرورشی تشکیل می‌دهند.



معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: جلوگیری از به‌وجود آمدن بیماری در آبزیان غیرممکن است اما می‌توان با انجام تحقیق و پژوهش آن را کنترل کرد بنابراین از منتقدان می‌خواهیم چنانچه نقدی بر عملکرد سازمان دامپزشکی دارند، باتوجه به اصول علمی و تحقیق و پژوهش باشد.

رضائیان‌زاده با اشاره به امکانات پژوهشی موجود در کشور گفت: خوشبختانه ما تمامی امکانات آموزشی و پژوهشی را در کشور در اختیار داریم اما به واسطه فاصله‌ای که بین دانشگاه و تحقیق و پژوهش اتفاق افتاده، این امکانات بدون استفاده مانده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت آبزی‌پروری در کشور بیش از میانگین جهانی رشد داشته است اما متاسفانه به نسبت این رشد،‌ ارائه خدمت پیشرفتی نداشته است.