به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداری‌ها از رییس‌جمهور خواست که لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها هر چه زودتر در دولت تکمیل و برای تصویب به مجلس فرستاده شود.

وی در ادامه افزود: من تاکید می‌کنم که اگر درآمدهای پایدار شهرداری وجود نداشته باشد، شهرداری‌ها به سوی سایر مسائل سوق پیدا می‌کنند که هر چند برای آنها درآمدزایی دارد ولی به ضرر مردم تمام می‌شود. در شرایطی که به دلیل رکود ساختمانی درآمد شهرداری‌ها به یک سوم رسیده است هر چه زودتر باید لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس فرستاده شود.



رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار کرد: از رییس‌جمهور، وزیر کشور و وزیر اقتصاد خواهش می‌کنم که لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در دولت اصلاح کند. ما به دنبال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم تا شوراها و شهرداری‌ها بتوانند خودکفا شوند اما متاسفانه لایحه مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به مالیات دولتی شده و به خزانه می‌رود و مساله این است که آیا از راه دیگری به شهرداری می‌رسد یا نه؟ ما از دولت می‌خواهیم این لایحه را اصلاح کند.



چمران خاطرنشان کرد: در دنیای امروز مدیریت کلان کشور از مدیریت محلی جدا شده و اداره شهرها و روستاها به عهده مردم یا نمایندگان مردم سپرده شده تا شهر و روستا بهتر اداره شود. در کشور ما شوراها سابقه چندانی نداشته و پس از پیروزی انقلاب در قانون اساسی گنجانده شده است. امروز ما خوشحالیم در تعداد کشورهایی هستیم که کار خود را به مردم سپرده‌اند.



وی با اشاره به اینکه اصولی همچون اصل ۱۰۷، ۱۰۳ و ۱۰۰ قانون اساسی بر مدیریت محلی تاکید دارد، گفت: قانون اساسی، شوراها را در صحنه تصمیم‌گیری قرار داده و آنها را از ارکان اساسی اداره کشور دانسته است. هر چند ما در ابتدای کار هستیم و خیلی کار داریم تا به اینجای اصول قانون اساسی برسیم. فعلا شوراها هنوز شوراهای شهرداری هستند و نه شوراهای شهر.



رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با همه مشکلات، شوراها تحول شگرفی در شهرها ایجاد کردند، گفت: مردم شاهدند که هنوز قانون اساسی در مورد شوراها به صورت کامل اجرا نشده اما نتایج خوبی از فعالیت شوراها و شهرداری‌ها به دست آمده است.



چمران در پایان گفت: مدیریت شهری بار سنگینی را از دوش دولت کاسته است هر چند پیچیدگی کار شوراها شاید مشکلاتی برای وزارت کشور ایجاد کرده است ولی ما در ابتدای کار هستیم و باید مشکلات را تحمل کرده و تجربه بیندوزیم تا شوراها به جایگاه واقعی خود برسند.