به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاضی زاده هاشمی بعد از ظهر امروز در مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به همکاری نزدیک بین دو وزارتخانه علوم و بهداشت گفت: خوشبختانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت همکاری نزدیکی دارند و یکی از کارهای مشترکی که با یکدیگر انجام داده اند، برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری است.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۵۰ درصد از نخبگان آینده از گروه پزشکی هستند، یادآور شد: حدود ۲ سال گذشته طرح آمایش سرزمینی وزارت بهداشت تهیه شد و این طرح با توجه به اینکه ابلاغ شده از گسترش بی رویه مراکز آموزش عالی جلوگیری کرده و از ایجاد دانشگاه های متعدد و کم محصول پیشگیری می کند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در حال حاضر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارای ۵۶ دانشگاه است که در برخی از استان ها ما چند دانشگاه داریم در قالب طرح آمایش این دانشگاه ها ادغام می شوند.

وی ادامه داد: طرح آمایش وزارت علوم نیز تصویب شده است و کمک می کند که دو وزارتخانه در این زمینه با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و نهایت تلاش را در جهت حمایت از مراکز علمی داشته باشند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: امیدوارم محیط های دانشگاهی در مدار اخلاق و علم مدیریت شوند چرا که فضای جامعه از این محیط تاثیر می پذیرد.

قاضی زاده هاشمی به بودجه فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم درصد کمی از این بودجه در اختیار آموزش عالی قرار گیرد تا به استعدادیابی و رشد در آموزش عالی منجر شود.