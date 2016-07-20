به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از پارک علم و فناوری خراسان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجلس دهم با تصویب قوانین لازم از فعالیت شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آئین‌نامه‌ها باید به گونه ای باشند که ریسک‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه براساس قانون باید بودجه پژوهشی کشور نباید از یک درصد کل بودجه کمتر نباشد،‌اظهار کرد: راه نجات کشور تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در این مسیر راهی جز حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود ندارد، دولت نیز باید باید از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند.

زاهدی تأکید کرد: بودجه پژوهشی کشور نباید کاهش یابد و باید به صورت ۱۰۰ درصدی در جهت رفع نیازهای کشور تأمین شود.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: در این بازدید میزبان رئیس و اعضای ۳۰ نفره کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بودیم.

سیدحسن علم‌الهدایی افزود: خواسته ما از مجلس دهم و دولت یازدهم، تصویب و اجرای مصوباتی درجهت حمایت از شرکت های دانش‌بنیان است تا این شرکت‌ها بتوانند با پشتوانه مطلوبی بتوانند به فعالیت بپردازند.