به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیرویان روز چهارشنبه در اولین نشست تخصصی اقتصاد پیشگیری در دیابت با اشاره به اهمیت سواد سلامت در اقتصاد سلامت، افزود: کسی که داروهای خود را تا پایان دوره درمانی مصرف نمی کند در حقیقت سواد سلامت کمی دارد.

وی افزود: طبق مطالعات بین المللی، بیش از نیمی از بیماران دستورات دارویی خود را متوجه نمی شوند.

پیرویان در تعریف سواد سلامت گفت: سواد عمومی را با سواد نوشتاری، سواد پرکردن اسناد ، فرم ها و سواد محاسبات می سنجند اما سواد سلامت به معنای توانایی فرد در فهم و پردازش اطلاعات حوزه سلامت است تا بتواند تصمیم مناسبی در حوزه سلامت بگیرد. هرچه سواد عمومی بیشتر می شود انتظار داریم سطح سواد سلامت نیز ارتقا یابد.

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو اظهارکرد: طبق مطالعات انجام شده در آمریکا، سطح سواد سلامت ۱۴ درصد مردم پایین تر از سطح پایه این سواد است، سواد سلامت ۲۲ درصد آنان در حد ابتدایی، ۵۳ درصد در حد متوسط است و فقط ۱۲ درصد آنان از سطح سواد سلامت خوبی برخوردارند.

وی یاد آور شد: اگر سواد سلامت نباشد نمی توان از بیماری ها پیشگیری کرد. افرادی که سطح سواد سلامت پایین تری دارند از خدمات اورژانس بیشتری استفاده می کنند؛ چراکه شرایط استفاده از خدمات اورژانسی را نمی دانند.

پیرویان تصریح کرد: الگوهای استاندارد مطالعاتی در زمینه اقتصاد سلامت در کشور وجود ندارد اما مطالعه ای در سال ۲۰۰۷ در ایران نشان داد که بیش از ۵۶ درصد مردم در چهار استان کشور از سطح سواد سلامت قابل قبولی برخوردارند و حدود ۳۰ درصد نیز سواد سلامت مناسبی ندارند که ارتباط تائید شده ای با شاخص های دموگرافیک (جمعیت شناختی) دارد و با انجام برخی مداخلات می توان سطح سواد سلامت مردم را بالا برد.

وی اضافه کرد: طبق برآوردهای بین المللی در مناطقی که اقلیت ها و نژادهای دیگر زندگی می کنند، اختلاف بین سطح سواد سلامت افراد بیشتر می شود که در ایران این تفاوت ها بیشتر بین مناطق شهری و روستایی مشاهده می شود.

پیرویان اضافه کرد: مطالعات نشان می دهد که برخی از بیماران اصلا نمی دانند بیماری آنان چیست و بنابراین نمی توانند به توصیه های پزشکی و دارویی مل کنند، این مساله در نظام سلامت ما مغفول مانده است به آن معنا که به همه بیماران با یک زبان، اطلاعات می دهیم درحالیکه سواد سلامت همه آنها یکسان نیست؛ اگر به این مساله توجه شود از هزینه های بعدی پیشگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه برخی از مبتلایان به دیابت نمی دانند که قند خون نرمال چه اندازه است یا اگر کنترل نکنند دیابت چه تاثیری روی کلیه و سیستم عصبی آنان خواهد داشت.

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو گفت: افرادی که سواد سلامت آنان نقص دارد بیشتر از دیگران تمایل به بستری شدن دارند.

پیرویان، تصریح کرد: می توانیم مداخلات موثری در سواد سلامت ایجاد کنیم که در خروجی نظام سلامت موثر باشد؛ اطلاعات منتقل شده به بیماران باید قابل فهم باشد و ساختار ارتباطات بین پزشک و بیمار نیاز به اصلاح دارد.

نشست تخصصی یکروزه اقتصاد پیشگیری در دیابت امروز چهارشنبه با حضور نمایندگانی از بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح، بیمه تامین اجتماعی ، سازمان غذا و دارو ، دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و شرکت های دارویی در هتل اوین برگزار شد.