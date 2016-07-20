به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری در نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: با توجه به اینکه کمبودهای فراوانی در کشور وجود دارد، اما در جلسات مختلفی در خصوص کمبود بودجه دانشگاه ها صحبت می شود.

وی افزود: با تمام محدودیت هایی که اکنون وجود دارد اما دانشگاه ها قدم های راسخی را بر می دارند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دانشگاه موجب توسعه پایدار کشور می شود و توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز با محوریت این نهاد امکان پذیر خواهد بود.

جهانگیری با بیان اینکه دانشگاه باید فضایی با نشاط و امن داشته باشد، تصریح کرد: دانشگاه مرکز گفتگو، تبادل افکار و اندیشه ها است.

وی خاطرنشان کرد: دولت، نظام و جامعه انتظاراتی از دانشجویان و اساتید دارند که گره گشایی مشکلات جامعه مهمترین این انتظارات است.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: نخبگان باید به کمک دولت، گره های کشور را بگشایند و در مقطع فعلی مسائل اقتصادی مهمترین موضوعاتی است که می تواند به دست دانشگاه ها حل شود.

وی اضافه کرد: به دستگاه های اجرایی مختلف تاکید کرده ایم که ارتباط جدی تر و بیشتری با دانشگاه ها و نخبگان کشور داشته باشند.

جهانگیری با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است که پایگاه اصلی آن در دانشگاه ها وجود دارد.