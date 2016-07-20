به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت رسمی سازمان ملل، «بان کی مون»، دبیرکل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای، تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص برجام را پیروزی دیپلماسی خواند.

«بان کی مون» در این بیانیه که چند روز پیش به مناسبت نخستین سالگرد امضای توافق هسته ای میان نمایندگان کشورمان و گروه ۱+۵ صادر شده نوشته است:

یک سال پیش، شورای امنیت، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را که طبق آن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به توافق گروه ۱+۵ و ایران رسیده بود را تصویب کرد. من در اولین سالگرد این دستاورد تاریخی به شورای امنیت و امضاکنندگان برجام تبریک می‌گویم. برجام یک پیروزی دیپلماسی برای حل و جلوگیری از تقابل بود و همچنین هنجارهای عدم اشاعه (هسته ای) را تقویت کرد. من عزم و اراده‌ای که تمامی طرفین از خود نشان دادند را تحسین می‌کنم. این توافق همراه با یک نظام راستی‌آزمایی قوی، به یکی از سخت‌ترین نظام‌های تحریمی شورای امنیت پایان داد و به ایران فرصت تعامل بیشتر با جامعه بین‌الملل را داد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه با تقدیر از پایبندی کشورمان به تعهدات به تصویب رسده خود در برجام افزود همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد: من جمهوری اسلامی ایران را به خاطر انجام تعهدات هسته‌ای خود تحسین می‌کنم. من همچنین گام‌های (برداشته شده توسط) اتحادیه اروپا و آمریکا در راستای تعهدات مربوط به تحریم‌ها طبق برجام تحسین می‌کنم.

وی تصریح کرد: من از امضاکنندگان برجام می‌خواهم تا به تعهدات مربوطه پایبند باشند و از اعضای سازمان ملل می‌خواهم از اجرای کامل و مؤثر این توافق حمایت کنند. این بسیار مهم است که برجام به نفع تمامی اعضای امضاکننده باشد و منفعت‌ ملموسی برای مردم ایران به همراه داشته باشد.

«بان کی مون» در انتها با ابراز دلگرمی نسبت به برجام نوشت: بعد از گذشت یک سال، من اطمینان دارم که برجام بهترین شیوه برای تضمین ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته ای ایران فهم آرزوهای بزرگ مردم ایران است. من خواستار اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به شیوه‌ای کامل و بر اساس احترام و منفعت متقابل هستم که این موضوع، همکاری بیشتر برای دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی را تسهیل می‌بخشد.