به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با اشاره به دیدار روزگذشته خود با کارکنان شهرداری منطقه ۹ گفت: یکی از اولویت های اصلی معاونت توسعه منابع انسانی افزایش ارتقای کیفیت زندگی کارکنان شهرداری تهران در هر سطح است.

وی با بیان اینکه خدمت به خادمان شهروندان تهرانی و شنیدن دغدغه های آنان از اهداف حضورمان در مناطق ۲۲ گانه، معاونت ها و سازمان های مختلف شهرداری خواهد بود، افزود: معتقدیم مجموعه معاونت توسعه منابع انسانی وظیفه خدمت رسانی به تک تک کارکنان و خانواده های آنان را بر عهده دارد و باید به آن اهتمام ورزد.

تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه هم اکنون بسیار از کارشناسان داخلی و خارجی حوزه شهری به پیشرفت های چشمگیر شهر تهران در سال های اخیر اذعان دارند، تصریح کرد: پایتخت ایران اسلامی به گونه ای مسیر تحول و ارتقای سطح زندگی شهروندی را طی کرده است که حتی افراد غیرمنصف هم نمی توانند این تحولات را نادیده بگیرند.

وی با اشاره به نقش کارکنان و متخصصان داخلی در پیشرفت های پایتخت خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی، عمرانی و خدماتی که هم اکنون در حال انجام است تنها با همت کارکنان خدوم شهرداری تهران به سرانجام می رسد.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران عنوان کرد: نسل آینده به دلیل تحولات مثبت و سازنده ای که توسط پدران و مادران آنان در پایتخت رقم خورده است؛ به خود افتخار خواهند کرد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه خوشبختانه شهرداری تهران توجه ویژه ای به معیشت کارکنان خود دارد، گفت: بی عدالتی در هر سازمانی آزار دهنده است و مدیریت شهری تهران با هرگونه بی عدالتی در ارتباط با کارکنان در هر سطحی برخورد خواهد کرد.