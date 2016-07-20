به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی محمدپور با بیان این که در تهران بیش از ۱۷ هزار تاکسی فرسوده وجود دارد گفت: ۶ هزارو ۳۴۹ تاکسی پیکان، دو هزارو۶۱۴ پژو ۴۰۵، دو هزار و ۶۳۲ دستگاه پراید، ۱۰۸ دستگاه هیوندای مدل ۷۰- ۷۱، ۱۹ دستگاه رنو ۲۱ و ۵ هزار و ۲۹۳ دستگاه سمند فرسوده در ناوگان تاکسیرانی تردد می کنند که جمع این خودروها بیش از ۱۷ هزار است. جالب تر اینکه بیشتر تاکسی های سمند فرسوده در فرودگاه امام(ره) که دروازه ورودی کشور است، مشغول خدمات‌رسانی هستند.

مدیرنوسازی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است، گفت: این ۳۰۰ دستگاه، تاکسی هایی هستند که رانندگان آن به صورت نقد تاکسی ها را خریداری و از تسهیلات پیش بینی شده استفاده نکرده‌اند.

وی با بیان این که قرار بود ۴۰ درصد تاکسی ها پژوی ۴۰۵ و ۶۰ درصد سمند تحویل داده شود، افزود: همچنین تسهیلات پیش بینی شده برای کمک به رانندگان تاکسی نیز قرار بود بر اساس قرارداد ستاد سوخت با بانک صادرات مبنی بر ارائه تسهیلات به ۶۰ هزار خودروی فرسوده تامین شود.

محمدپور در ادامه بیان کرد: ستاد سوخت از بانک صادرات ۵۴ هزار فقره تسهیلات طلب داشته که مدیریت شهری به امید همین هماهنگی اقدام به قرارداد با خودروساز کرده است.

وی تصریح کرد: با انعقاد قرارداد با شرکت خودروسازی سایپا، خودروی ۵۵میلیونی آریو با ۳۲ میلیون تومان تسهیلات بانکی در اختیار رانندگان تاکسی قرار می گیرد. چندی پیش نیز شرکت سایپا اعلام کرد که شرایط فروش ویژه تسهیلاتی خودرو آریو تاکسی با ۳۲ میلیون تومان با نرخ تسهیلات ۱۶ درصد و باز پرداخت ۴۸ ماهه را جهت امکان خرید خودرو برای رانندگان تاکسی فراهم کرده است .

پور در پایان گفت: آغاز ثبت نام تاکسی های مدل ۸۵ در طرح نوسازی از تاریخ ۲۸تیر ماه ۹۵ آغازشده وتا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.