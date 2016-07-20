به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در دیدار با جمعی از اعضای چینی انجمن انتقال تکنولوژی ایران و چین، با قدردانی از مواضع چین در دوران تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما دوستان دوران تحریم خود را فراموش نمی‌کنیم و علاقمندیم همکاری‌های خود را با سرمایه‌گذاران چینی در زمینه‌های مختلف گسترش دهیم.



وی با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی استان برای همکاری با شرکت‌های چینی، گفت: با تمام توان حامی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های چینی در آذربایجان شرقی هستیم.



جبارزاده، سخت‌کوشی و استفاده از فرصت‌ها را از ویژگی‌های مشترک مردم آذربایجان و چین عنوان کرد و گفت: آذربایجان شرقی از نظر ملی و منطقه‌ای موقعیت بسیار خوبی دارد و زمینه‌های مناسبی برای کار مشترک با کشورهای مختلف در این استان وجود دارد.



استاندار آذربایجان شرقی از حضور شرکت‌های چینی در این استان در زمینه‌های مختلف استقبال کرد و گفت: در بخش‌های آی‌تی، الکترونیک، صنایع های‌تک، فناوری‌های بایو و نانو و شرکت‌های دانش‌بنیان آماده همکاری مشترک هستیم.



وی همچنین با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸، از ظرفیت‌های مشترک همکاری در حوزه گردشگری یاد کرد و گفت: در زمینه گردشگری طرح‌های خوبی در حال آماده‌سازی است.



جبارزاده با اشاره به سابقه حضور شرکت‌های چینی در آذربایجان شرقی به ویژه در بخش‌هایی مانند تولید واگن مترو، پتروشیمی و صنعت نفت و تامین فاینانس، گفت: بخش خصوصی استان در هر زمینه‌ای که بخواهد با شرکت‌های چینی همکاری کند حمایت خواهیم کرد به شرطی که این همکاری محدود به واردات کالا نباشد.



وی تاکید کرد: شرط حضور شرکت‌های خارجی در استان، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با شرکت‌های استان است و اگر شرکت خارجی بخواهد صرفا کالای ساخته شده وارد استان کند به عنوان استاندار اجازه این کار را نخواهم داد.



گفتنی است ۲۴ هزار واحد تولیدی و صنعتی چین، عضو انجمن انتقال تکنولوژی ایران و چین هستند که انجمن شرکت‌های کوچک و متوسط استان ژی‌جیانگ یکی از دو شاخه اصلی این انجمن به شمار می‌رود.



این انجمن با عضویت بیش از ۱۰ هزار شرکت چینی در زمینه‌های مختلف از جمله تبادل فناوری، ارتباطات دانشگاهی، بهسازی خطوط تولید، بهره‌وری صنعتی، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حفاظت از محیط زیست، صنایع پتروشیمی، مدیریت خوشه‌های صنعتی و صنایع ارتباطی فعالیت می‌کند و از سال گذشته نیز سرمایه‌گذاری خود را در منطقه آزاد ارس در زمینه تولید لامپ‌های LED با آخرین فناوری روز دنیا آغاز کرده است.