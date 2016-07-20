به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی در چهارمین همایش سراسری ماهی‌شناسی ایران که ظهر چهارشنبه درسالن همایش‌های دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،‌ با اشاره به صحبت های ضد و نقیض درمورد ماهی تیلاپیلا اظهار کرد: تا زمانی که دلایل علمی مبنی بر مضر بودن ماهی تیلاپیلا ارایه ندهیم، دولت مردان این بحث راجدی نخواهند گرفت و نمی‌توان درباره ورود این ماهی به سفره‌های ایرانیان صحبت کرد.

وی ادامه داد: اینکه بدون تحقیق و پژوهش علمی اجازه پرورش و تکثیر آن صادرشده است جای تاسف دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: دریاچه هامون روزگاری یک زیستگاه و اکوسیستم عالی بود اما متاسفانه با ورود ماهی کپور، این زیستگاه از بین رفت.

صالحی با اشاره به تشکیل بانک خون در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، از استادان و دانشمندان حاضر در همایش خواست ضمن بازدید از بخش‌های مختلف آزمایشگاه این مجموعه برای نمونه برداری و انجام آزمایش‌های مختلف از این بانک استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره نمونه برداری و آزمایش‌های که ممکن است برای انجام تحقیقات پزشکی انجام شود، گفت: برای انجام هر نمونه‌برداری از آبزیان حتما باید مجوزهای لازم کسب شود و از جامعه پزشکی انتظار داریم اخلاق را در نمونه برداری رعایت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: حیوان آزاری در انجام آزمایشات ممنوع است و ما در این بخش به‌شدت پیگیر هستیم.

صالحی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه میان دانشگاه‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این تفاهمنامه‌ها به منظور آسان‌سازی پژوهش‌ توسط دانشجویان است بوده است بنابر این از همه اساتید دانشگاه‌ها می‌خواهیم در فعالیت‌های پژوهشی خود، محیط زیست را فراموش نکنند.