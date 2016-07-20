به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید دو هزار مگاوات برق در استان، با بیان این که برق زیربنای توسعه است، افزود: با توجه به این که مصرف برق در استان تقریبا با تولید آن برابری می‌کند و در واگذاری برق به مصارف بالای صنعتی مشکل داریم لذا از دو سال قبل مصمم به افزایش ظرفیت تولید برق در استان شده‌ایم.



وی با بیان این که حداقل باید دو هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده شود، گفت: با توجه به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی، امکان سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه فراهم نیست، لذا با پیگیری‌های انجام شده توانستیم یکی از سرمایه‌گذاران خارجی موفق، باسابقه و صاحب فناوری روز دنیا در صنعت برق را برای اجرای این پروژه جذب کنیم.



جبارزاده خاطرنشان کرد: با این سرمایه‌گذار توافق کرده‌ایم که دو نیروگاه در شهرهای بناب و صوفیان احداث کند که این دو نیروگاه در مدت سه سال و با سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری احداث می‌شود و در مجموع نیاز برق استان را تامین خواهد کرد.



وی با اشاره به این که متاسفانه در یک و نیم سال گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر این سرمایه‌گذار، هنوز مجوز شروع عملیات اجرایی از سوی وزارت نیرو صادر نشده، افزود: بنده در جلسه شورای اداری استان به معاون رییس جمهور هم اعلام کردم که متاسفانه بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها با روند سرمایه‌گذاری در استان همراهی نمی‌کنند.



جبارزاده اظهار داشت: هماهنگی‌ با دستگاه‌های مرکزی ضروری است، اما این که منتظر باشیم تا آنها برای استان ما تصمیم بگیرند به جز اتلاف وقت ثمره دیگری ندارد، لذا مدیران و تصمیم‌گیران استان باید دست به دست هم داده و مقدمات لازم برای اجرای این پروژه را فراهم کنند.



استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: مدیر استانی باید این توان و اختیار را داشته باشد که در حوزه مسوولیت خود تصمیم‌گیری کند و در شان مدیران لایق استان نیست که چشم به تصمیمات مرکز دوخته باشند.



وی با تاکید بر این که نظر کارشناسی را باید مدیران استان اعلام کنند، افزود: در صورت فراهم شدن مقدمات و تایید مسایل فنی توسط مدیران استان، خواهیم توانست به پشتوانه تصمیمات استانی موافقت دستگاه‌های مرکزی را نیز اخذ کنیم.



جبارزاده خطاب به مدیران استانی با بیان این که باید دستگاه‌های مرکزی را برای صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری متقاعد کنید، افزود: مدیران بومی بهتر از مدیران مرکز از شرایط استان اطلاع دارند و بهتر می‌توانند در خصوص صدور مجوزهای مختلف تصمیم‌گیری کنند.



استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که افزایش تولید برق نیاز حیاتی توسعه استان و شمال غرب کشور است، افزود: تکلیف این پروژه باید امروز تعیین شود و از مدیران ذی‌ربط می‌خواهم که با تمام توان مدیریتی و اختیارات قانونی تصمیمات اساسی و منطبق با ضوابط را اتخاذ کنند تا پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.



وی همچنین تاکید کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح از جمله آب، برق و گاز بدون مشکل تامین خواهد شد و مدیران استانی در این خصوص اهتمام کافی را خواهند داشت.



در این نشست که با حضور سرمایه‌گذاران شرکت یونیت ترکیه به عنوان مجری نیروگاه‌های برق بناب و صوفیان برگزار شد، مسایل مختلف این دو پروژه از قبیل بحث‌های زیست‌محیطی، کاربری زمین، تامین زیرساخت‌ها، پدافند غیرعامل، امکان‌سنجی اتصالات شبکه برق، معافیت‌های مالیاتی و صدور مجوزهای استانی مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین مقرر شد موضوع تامین آب پایدار مورد نیاز نیروگاه صوفیان در جلسه‌ای تخصصی با مدیران صنعت آب استان بررسی شده و در خصوص محل احداث این نیروگاه نیز نظر کارشناسی دستگاه‌های مسوول طی یک هفته اعلام شود.