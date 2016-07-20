به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: این مرکز رشد اولین و بزرگ ترین رویداد در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که با هدف ایجاد محلی برای بیان ایده‌های خلاقانه و نیز آموزش‌های مورد نیاز صاحبان ایده برای اجرایی شدن ایده شان راه اندازی می‌شود و فرصتی خواهد بود تا کلیه افرادی که در حوزه‌ خدمات اجتماعی صاحب نظر و دارای ایده‌های خلاقانه در جهت ارتقاء بهره وری ارائه خدمات در حوزه رفاه اجتماعی هستند، توانمندی‌های خود را به معرض نمایش بگذارند.

وحیده نگین، با تاکید بر اینکه "انتظار می‌رود کلیه سازمان‌های حوزه اجتماعی و مردم نهاد حمایت‌های لازم را از ایده‌های برتر مرکز رشد خوشه‌های فناوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی داشته باشند"، تصریح کرد: مرکز رشد خوشه‌های فناوری موسسه منجر به بروز خلاقیت‌ها و در نتیجه زمینه‌ساز کارآفرینی در حوزه رفاه اجتماعی می‌شود.

وی افزود: این مرکز رشد با رویکرد استقبال و حمایت از کارآفرینان خلاق و صاحبان ایده در حوزه رفاه اجتماعی، راه اندازی می شود. این مرکز می‌تواند میزبان گستره وسیعی از خدمات و صنایع از جمله: خدمات بهزیستی، تامین اجتماعی، صنایع فناوری بنیان، نرم‌افزاری، تجارت الکترونیکی، زیستی، هنری، تولیدی، گردشگری و رسانه‌ای باشد.

دکتر نگین در ادامه به برخی از اقدامات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در سال جاری در چارچوب رسالت سازمانی موسسه، اشاره کرد و گفت: علاوه بر برگزاری دوره‌های موجود که از مهم ترین آنها می توان به تربیت مربی پیش دبستانی؛ مددکاری اجتماعی؛ اصلاح و تربیت؛ خدمات سلامت؛ تربیت مربی کودکان کم توان ذهنی؛ تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه؛ تربیت مربی مهد کودک؛ آسیب شناسی اجتماعی؛ مدیریت سلامت؛ خدمات مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماری ها و... اشاره کرد، می توان به می‌توان به موفقیت موسسه در تدوین، تصویب و دریافت مجوز برگزاری دوره‌های "کارشناسی ناپیوسته مدیریت رفاه اجتماعی"؛ "کارشناسی ناپیوسته توانبخشی افراد کم‌توان ذهنی" و "کاردانی تربیت مربی کودکان کم‌شنوا و ناشنوا" از دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مهر ماه سال جاری اشاره کرد.

وی افزود: دوره‌های "کارشناسی ناپیوسته حقوق کار و تامین اجتماعی" و "کاردانی توانبخشی مبتنی بر جامعهCBR " نیز در مراحل پایانی تصویب هستند که امیدواریم در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ اقدام به پذیرش دانشجو در این دوره ها داشته باشیم.

به گفته نگین، این دوره‌ها با هدف تربیت نیروهای متخصص در جهت رفع نیازهای حوزه رفاه اجتماعی کشور و سازمان های تخصصی این حوزه با رویکرد تولید و توسعه دانش رفاه اجتماعی و مهارت آموزی متناسب با نیاز جامعة ایران در حال و آینده برنامه‌ریزی شده است.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اقدامات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درراستای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه با سازمان نهضت سواد آموزی به منظور بهره گیری از ظرفیت های موسسه در دستیابی به اهداف و برنامه های سوادآموزی را تشریح کرد.

نگین با بیان اینکه این تفاهم نامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تلاش درجهت تثبیت آموخته های نوسوادان و همچنین ترویج و ساماندهی آموزش های مهارتی موردنیاز جامعه هدف، منعقد شده است.

به گفته وی، انجام پژوهش های کاربردی، توسعه ای ویژه کم سوادان و نوسوادان درقالب طرح های آموزشی براساس محورهای همکاری مشترک، از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.

نگین از تالیف کتاب برای طرح "مراکز یادگیری محلی" به عنوان اولین و مهم ترین اقدام درراستای عمل به مفاد تفاهم نامه با سازمان نهضت سواد آموزی عنوان کرد و گفت: موسسه در قالب این طرح درحال تدوین و تالیف ۴۰عنوان کتاب برای مدرسین و مربیان نهضت سواد آموزی (در سطوح تحصیلی کارشناسی و بالاتر) است.

وی افزود: هدف این طرح افزایش مهارت های کم سوادان و نوسوادان در سه سطح مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی و حقوق شهروندی است که در مجموع در ۲۰۰ ساعت برنامه آموزشی به کم سوادان و نوسوادان انتقال خواهد یافت.