به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه در دیدار "سئونگ هو" سفیر کره جنوبی در تهران افزود: تبادل تجارب و برنامه های مشترک، کاربردی و تاثیر گذار در چارچوب های مشخص با پیگیری سفارتخانه های دو کشور می تواند منجر به ارتقای وضعیت زنان و خانواده شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: در قالب امضاء تفاهم نامه های مشترک، تبادل هیات های مختلف کارآفرینان، دانشگاهیان و سازمان های مردم نهاد و همچنین برگزاری نمایشگاه های مختلف بین دو کشور می توان وضعیت زنان وخانواده را ارتقا و بهبود بخشید.

مولاوردی سفر خانم پارک گئون هی، ریس جمهوری کره جنوبی به ایران را آغازگر فصل جدیدی در توسعه روابط و مناسبات بین تهران-سئول دانست و ابراز امیدواری کرد در فضای پسابرجام تحولات گسترده ای در روابط فی مابین دو کشور بوجود آید.

همچنین سفیر کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار تصریح کرد که پس از سفر رییس جمهوری کره جنوبی به تهران، دولت این کشور مصمم به تنوع بخشی، به هم پیوستگی و ارتقاء سطح همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جوانان، گردشگری و رسانه ای است.

سئونگ اعلام آمادگی کرد تا با تعریف برنامه ها در حوزه زنان و خانواده بین دو کشور روابط و همکاری های ملموس در این زمینه توسعه یابد.

وی با اشاره به تصویرسازی منفی رسانه های غربی از وضعیت زنان ایرانی در سطح رسانه های جهان و کره جنوبی تاکید کرد که زنان ایرانی در حوزه های مختلف از جمله هنری بسیار فعال هستند.