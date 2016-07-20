به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مقیسه عصر چهارشنبه در سومین جلسه شورای اداری کلاردشت افزود: به دلیل مستقر نشدن برخی ادارات مردم باید برای انجام برخی کارهایشان بیش از ۵۰ کیلومتر را طی کنند، این درحال است که مدیران کل حتی به خود زحمت بررسی موضوع را نمی‌دهند

با اشاره به انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی پشتوانه استقلال ملت و وظیفه عقلی همه مسئولان است.

وی افزود: نخستین شرط برای تحقق این شعار اعتقاد مدیران نظام به مقاومت است، زیرا اگر مدیری به این مسأله اعتقاد نداشته باشد، در اجرای آن موفق نیست و دومین شرط، برخورداری از اخلاق مقاومتی است، یعنی مسئولان روحیه رفاه‌طلبی نداشته باشد.

این مسئول با بیان اینکه مقاومتی شدن اقتصاد واژه ای تزئینی نیست، تصریح کرد: این مسأله نباید در تابلوهایش زیبا در اتاق مدیران خلاصه شود، بلکه باید با برآورد توانایی نیروی انسانی در ادارات و دستگاه ها نهادینه شود.

مقیسه اقتصاد مقاومتی را یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما دانست و خاطرنشان کرد: البته این نسخه تنها منحصر به ایران نیست.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی درون زا است، گفت: یعنی از دل ظرفیتهای مردم می‌جوشد و رشد آن متکی به ظرفیتهای کشور خود ما است، در مقابل برون گراست و با اقتصاد کشور دیگر تعامل دارد و با قدرت با آنان مواجه می شود.

امام جمعه کلاردشت با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دولتی نیست، اظهار کرد: بلکه مردم بنیاد است، این بدان معنی است که با اراده و سرمایه مردم تحقق می یابد.

این مسئول با ااشاره به اینکه عدالت در اقتصاد مقاومتی، به معنی تولید ثروت و افزایش سرمایه ملی است، گفت: در حال حاضر با توجه به وضعیت کشور و کارشکنی‌های دشمنان، بهترین راه حل مشکلات همین اقتصاد مقاومتی است.

مقیسه ادامه داد: بر خلاف تصور برخی افراد، تحقق اقتصاد مقاومتی خیالات نیست و قابل انجام است، زیرا ظرفیتهای اقتصادی ایران فوقالعاده است.

وی افزود: پایه‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس نیروی انسانی کارآمد بنا نهاده شده است و این در حالی است که در ایران بیش از ۱۰ میلیون دانشآموخته دانشگاهی و بیش از چهار میلیون دانشجو وجود دارد.

امام جمعه کلاردشت با بیان اینکه مجموع نفت و گاز ایران از همه کشورهای دنیا بیشتر است، خاطرنشان کرد: ایران دمعادن طلا و فلزات کمیاب زیادی دارد و از سوی دیگر همسایگی با بیش از ۳۷۰ میلیون نفر در ۱۵ کشور همسایه و نیز دسترسی به آبهای آزاد، ظرفیت بسیار خوبی برای حمل و نقل و ترانزیت کالا به آنها را فراهم کرده است.

مقیسه در پایان خواستار استقرار هر چه سریعتر بنیاد شهید در کلاردشت شد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از پدران و مادران شهدا سن بالایی دارند و نیز برخی از جانبازان از شرایط مناسبی برخوردار نیستند، طی این مسیر طولانی تا شهرستان‌های هم‌جوار برای آنان مشکل‌ساز شده است.